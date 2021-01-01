فتح باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية تمريض قنا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › فتح باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية تمريض قنا

صورة الخبر: جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن فتح باب التقديم للإلتحاق بالدراسات العليا " دبلوم – ماجستير " بكلية التمريض بقنا بقسمى "تمريض البالغين الباطنى والجراحى – تمريض النساء والتوليد" للعام الجامعى 2021 – 2022 .

وأوضح الدكتور أحمد عكاوى ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن التقديم للدراسات العليا بكلية التمريض يبدأ إعتباراً من 10 يناير حتى 20 يناير 2022 م ، مشيراً إلى أن التقديم عبر البوابة الإلكترونية للدراسات العليا على موقع الجامعة.


و قالت الدكتورة نادية عبدالله، عميد كلية التمريض ، إن الكلية استعدت لفتح باب الدراسات العليا لأول مرة والتى تعد خطوة هامة فى مسيرة الكلية ، معربة عن شكرها لرئيس الجامعة ، و نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وفى سياق آخر أجرى الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية الهندسة - في يومها الأول للامتحانات

و أكد نائبى رئيس الجامعة ، حسن سير الامتحانات و تطبيق الإجراءات الاحترازية و الحرص على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان و توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فتح باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية تمريض قنا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92883

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager