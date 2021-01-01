فتح باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية تمريض قنا

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن فتح باب التقديم للإلتحاق بالدراسات العليا " دبلوم – ماجستير " بكلية التمريض بقنا بقسمى "تمريض البالغين الباطنى والجراحى – تمريض النساء والتوليد" للعام الجامعى 2021 – 2022 .



وأوضح الدكتور أحمد عكاوى ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن التقديم للدراسات العليا بكلية التمريض يبدأ إعتباراً من 10 يناير حتى 20 يناير 2022 م ، مشيراً إلى أن التقديم عبر البوابة الإلكترونية للدراسات العليا على موقع الجامعة.





و قالت الدكتورة نادية عبدالله، عميد كلية التمريض ، إن الكلية استعدت لفتح باب الدراسات العليا لأول مرة والتى تعد خطوة هامة فى مسيرة الكلية ، معربة عن شكرها لرئيس الجامعة ، و نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

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