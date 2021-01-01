طبيب روسي يكشف مصدر سلالات كورونا



سلالات كورونا سلالات كورونا

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن السلالات الجديدة لـ "كوفيد-19" تظهر نتيجة إصابة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.



وقال مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن الفيروس في جسم هؤلاء الأشخاص يتحور بسرعة كبيرة مقارنة بالآخرين.



ويقول، "إذا كانت طفرة الفيروس التاجي تستغرق عادة عدة سنوات، فإنه في جسم الشخص الذي يعاني من نقص المناعة تحصل بسرعة كبيرة. فمثلا اكتشف الأطباء في جسم أحد المرضى المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية في كامبريدج، مئات الطفرات للفيروس، التي يمكن أن تحصل في الطبيعة خلال حوالي عشر سنوات. أي أن هؤلاء الأشخاص هم بمثابة حاضنات للفيروس، وبنفس هذه الطريقة حصل تحور "أوميكرون". وأن التحور الجديد سيكون أيضا في جسم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في حالة إصابتهم بالفيروس التاجي المستجد".

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ووفقا له، يجب تطعيم هؤلاء الأشخاص بثلاث جرعات وأكثر من اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد.ويضيف، على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة التطعيم باستمرار، لأن تأثير اللقاح في جسمهم منخفض نسبيا مقارنة بالآخرين.تحور أوميكرونمن ناحية أخرى قال سيرجي توكاريف، المختص في الطب الوقائي، إن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، يمكن أن تبدأ في الانتشار والدوران إلى ما لا نهاية، بسبب قدرتها على الانتقال بين الحيوانات والبشر.وأضاف توكاريف: "هناك دليل على أن أوميكرون يمكن أن ينتقل إلى القوارض، وإذا عادت العدوى منها إلى البشر، فسيكون ذلك سيئا للغاية. لأن هذا يعني أن أوميكرون يمكنه التنقل والدوران إلى ما لا نهاية حتى يتحور مرة أخرى".وأشار الخبير إلى أن السلالة الجديدة، أخذت الآن تحل بنشاط محل متحور دلتا، ولكن من السابق لأوانه حاليا الاستنتاج، هل سينتهي الأمر بانتصار أوميكرون بشكل نهائي على سلفه.وقال الطبيب: "ربما يستمر انتشار دلتا في بعض المناطق، وقد تنتشر السلالتان في وقت واحد". ونوه بأن زيادة عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات في مدينة بروفانس بجنوب فرنسا الآن، يرتبط بمتحور "دلتا".إصابات كوروناأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 310.052.676، وإجمالي الوفيات 5.494.375.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ839.480 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 61.492.765.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ620.251 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.529.183.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 483.936 وإجمالي إصابات 35.707.727وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ310.513 وإجمالي إصابات 10.485.705.وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 300.334 وإجمالي إصابات 4.125.388.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 203.067 وإجمالي إصابات 2.375.813.وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 150.712 وإجمالي إصابات 14.708.999.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.136 وإجمالي إصابات 4.266.649وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 139.265 وإجمالي إصابات 7.554.344.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.915 وإجمالي إصابات 6.208.337.