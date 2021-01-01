التعليم توفر محتوى فى صورة أسئلة وأجوبة للطلاب من الرابع حتى السادس الابتدائى

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، قائلة: تعرف الآن على محتوى نهضة مصر من خلال بنك المعرفة المصري في مواد الدراسات، الرياضات، العلوم، الـMatch والـScience، حيث يتوافر المحتوى في شكل صورة أسئلة وأجوبة تفاعلية تمكنك من التحصيل العلمي بشكل أفضل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أنه يمكن التعرف على المحتوى الآن من خلال بنك المعرفة المصري.

وكانت نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، موضحة أنه بالنسبة لامتحانات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي فى مادة للعلوم، انتهي منهج العلوم عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة) وما تبقي هو النشاط رقم 13 ، 14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12 - 14 حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)

بالنسبة لمادة الرياضيات، انتهي منهج الرياضيات عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلي 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من 12 - 14 درس (أى شهر تقريبا).

وقالت الوزارة: "لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات وإنما ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد أجازة منتصف العام باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملًا".

المصدر: youm7

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