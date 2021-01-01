الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب التقدم للتسكين على كادر المعلم

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الأكاديمية المهنية للمعلمين


أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للتسحيل للترشح للتدريبات النقل " التسكين" إلى وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من 9 يناير الجارى وحتى 31 مارس 2022 للفئات التالية.

- كل من شغل وظيفة تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين لم يسبق لهم التسكين.

- الشاغلون لوظيفة تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين أمضى كلا منهم سنتين على الأقل فى تعيينه وحاصل على الدرجة المالية الثالثة فى 31 ديسمبر2019، وما قبلها على أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصل على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال بالإضافة إلى شهادة دبلوم عام فى التربية.


وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يراعى أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة ويتعين على إدارة شئون العاملين وإدارة الإحصاء بالادارات والمديريات مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم أو الأخصائى.

المصدر: youm7

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