البرازيل تغرق فى الفيضان.. وإجلاء آلاف الأشخاص من المنازل



البرازيل تغرق فى الفيضان البرازيل تغرق فى الفيضان

شهدت البرازيل حالة من الغرق بسبب فيضانات عارمة ضربت 19 مدينة، حيث قامت السلطات بإجلاء المواطنين، وأطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا



هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب الولاية، فيما أطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية السبت عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.



وقال روي كوستا حاكم ولاية باهيا في رسالة بالفيديو "نتحرك بكل إمكانياتنا ونتخذ كافة الإجراءات لضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت باهيا في عيد الميلاد هذا العام" من جانبه صرح وزير البنية التحتية في الولاية إنه تم الإبلاغ عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقا، بعضها بسبب انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية وفي سالفادور عاصمة الولاية، قال مسؤولون في المدينة إن معدل هطول الأمطار خلال كانون الأول/ديسمبر بلغ 250 ميليمترا حتى الجمعة، أي خمسة أضعاف معدل الأمطار العادي.



وأعلنت السلطات في البرازيل أن أكثر من 11 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في باهيا حيث تولت السلطات تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات في 19 بلدية في هذه الولاية البرازيلية.

