تشافي: ريال مدريد الأفضل في إسبانيا.. وهدفنا الفوز بالكلاسيكو



تشافي هيرنانديز تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على رغبة فريقه في تحقيق الانتصار على الغريم التقليدي ريال مدريد، غدًا الأربعاء، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم: "بالنسبة لنا هذا الأمر يعد تحديا، حيث لدينا فرصة للعب نهائي والحصول على لقب، وقد تكون نقطة تحول".



وأضاف: "ريال مدريد في حالة جيدة، وربما هو الأفضل في إسبانيا، لكن لا يمكن التنبؤ بنتيجة الكلاسيكو، ومن واقع خبرتي يجب أن نلعب بأسلحتنا وننافس ونعلم أن لدينا أساليب خاصة لإلحاق الأذى بهم، وسنقاتل حتى النهاية".



وتابع: "إنه لأمر عظيم بالنسبة لنا أن تأتي مسحة بيدري وتوريس سلبية ويمكنهما اللعب، وننتظر تسجيل توريس ولكن يبدو أن ذلك سيتم قريبًا، وفاتي موجود أيضًا، ولدينا لاعبين يمكنهم مساعدتنا في أوقات معينة وسيحدثون فارقًا وليس غدًا فقط، ومن الجيد استعادة اللاعبين الأساسيين لتطبيق خططي".

