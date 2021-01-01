

مرتضى منصور يجتمع بفريق اليد مرتضى منصور يجتمع بفريق اليد

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مع الفريق الأول لكرة اليد، وذلك قبل تدريبه اليوم بحضور حسام غريب رئيس الجهاز والجهاز الفني للفريق.



ووجه الجميع في بداية الاجتماع الشكر لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على صرف جزء من مستحقات اللاعبين.



كما وعد مرتضى منصور لاعبي فريق اليد بصرف باقي مستحقاتهم في الفترة المقبلة، وحثهم على حصد المزيد من البطولات كعادتهم في المواسم الأخيرة.



وأشاد أحمد الأحمر قائد "كوماندوز اليد" بسرعة تلبية المستشار مرتضى منصور لطلبات الفريق ووقوفه الدائم بجوارهم.



وقدم الأحمر وعدا لرئيس النادي بحصد ألقاب جميع بطولات هذا الموسم.



يذكر أن مرتضى منصور يخوض الانتخابات القادمة للزمالك المقررة الشهر المقبل، على منصب الرئيس وسط منافسة قوية على هذا المنصب مع أحمد سليمان، وعمر هريدي.

