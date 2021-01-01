

علاج الإسهال عند الرضع بالأعشاب المنزلية علاج الإسهال عند الرضع بالأعشاب المنزلية

هناك العديد من طرق علاج الاسهال عند الرضع؛ والذي يتسبب في فقدان الجسم الكثير من الماء والمعادن، مما يؤدي إلى الجفاف، و يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة كبيرة ، لذلك من المهم ملاحظة العلامات واتخاذ الاجراءات في أقرب وقت ممكن.







علاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب



وقد يؤدي عدم علاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب إلى حدوث الجفاف في غضون يوم أو يومين ، لذا يمكن أن يكون خطيرًا ، خاصةً إذا كان طفلك حديث الولادة، وفقا لما نشر في موقع healthline .



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ومن العلامات الواضحة إصابة الطفل بالإسهال هي استخدام عدد أكبر من الحفاضات، والبكاء دون أي دموع ، والتعب ، والاضطراب ، وجفاف الفم ، والجلد غير المرن للغاية ، وما إلى ذلك ، وتشمل الأعراض الأكثر خطورة ارتفاع درجة الحرارة ووجود دم في البراز ، والقيء ، وآلام في البطن .ونظرًا لأن جهاز المناعة لدى الطفل ليس قويًا مثل جهاز البالغين ، فسيكون أكثر عرضة لأمراض المعدة مثل الاسهال. من الأفضل تجربة علاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب المنزلية بدلاً من استخدام الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.