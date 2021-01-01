علاج الإسهال عند الرضع بالأعشاب المنزلية

هناك العديد من طرق علاج الاسهال عند الرضع؛ والذي يتسبب في فقدان الجسم الكثير من الماء والمعادن، مما يؤدي إلى الجفاف، و يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة كبيرة ، لذلك من المهم ملاحظة العلامات واتخاذ الاجراءات في أقرب وقت ممكن.
علاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب
وقد يؤدي عدم علاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب إلى حدوث الجفاف في غضون يوم أو يومين ، لذا يمكن أن يكون خطيرًا ، خاصةً إذا كان طفلك حديث الولادة، وفقا لما نشر في موقع healthline .
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