أكلات سريعة وخفيفة.. طريقة تحضير فطير باللحمة المفرومة



فطير باللحمة المفرومة فطير باللحمة المفرومة

فطير باللحمة المفرومة من الأكلات السريعة والخفيفة والتي يمكن تحضيرها بسهولة، كما أن الفطير باللحمة المفرومة يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ.



وإليك طريقة تحضير الفطير باللحمة المفرومة بالخطوات.



مقادير فطير باللحمة المفرومة

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للجلاش:جلاش1 كوب زبدة مذابةللحشوة:2 كوب بصل مقطع1 كيلو لحمة مفرومة2 ملعقة صغيرة7 بهارات مطحونة2 ملعقة كبيرة ثوم مفرومملح وفلفل200 جرام صنوبرزيت زيتونطريقة تحضير فطير باللحمة المفرومةللحشوة:* يشوح البصل والثوم في زيت زيتون ثم تضاف اللحمة وتتبل بملح وفلفل و7 بهارات حتى تمام النضج ثم يضاف صنوبر* في بايركس يدهن القاع بالزبدة ثم تفرد طبقات من الجلاش وتدهن بالزبدة ثم توضع طبقة حشوة اللحمة المفرومة وتغلق بطبقات من الجلاش ويدهن بالزبدة ثم يقطع حسب الرغبة* يدخل الفرن حتى يحمر الوجه ثم يقدم بالهنا