أكلات سريعة وخفيفة.. طريقة تحضير فطير باللحمة المفرومة

فطير باللحمة المفرومة
فطير باللحمة المفرومة من الأكلات السريعة والخفيفة والتي يمكن تحضيرها بسهولة، كما أن الفطير باللحمة المفرومة يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ.
وإليك طريقة تحضير الفطير باللحمة المفرومة بالخطوات.
مقادير فطير باللحمة المفرومة
للجلاش:
جلاش
1 كوب زبدة مذابة
للحشوة:
2 كوب بصل مقطع
1 كيلو لحمة مفرومة
2 ملعقة صغيرة
7 بهارات مطحونة
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح وفلفل
200 جرام صنوبر
زيت زيتون
طريقة تحضير فطير باللحمة المفرومة
للحشوة:
* يشوح البصل والثوم في زيت زيتون ثم تضاف اللحمة وتتبل بملح وفلفل و7 بهارات حتى تمام النضج ثم يضاف صنوبر
* في بايركس يدهن القاع بالزبدة ثم تفرد طبقات من الجلاش وتدهن بالزبدة ثم توضع طبقة حشوة اللحمة المفرومة وتغلق بطبقات من الجلاش ويدهن بالزبدة ثم يقطع حسب الرغبة
* يدخل الفرن حتى يحمر الوجه ثم يقدم بالهنا
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