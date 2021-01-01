

"HFMD" مرض اليد والقدم والفم.. أبرز الأعراض وطرق العلاج والوقاية "HFMD" مرض اليد والقدم والفم.. أبرز الأعراض وطرق العلاج والوقاية

عادة ما يكون مرض اليد والقدم والفم (HFMD) مرضًا خفيفًا يحدث بشكل رئيسي عند الأطفال الصغار ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأطفال الأكبر سنًا والبالغين. وهو ناتج عن عدد من الفيروسات المختلفة من مجموعة "الفيروس المعوي"، ويمكن أن تختلف الأعراض حسب الفيروس، ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم أعراض المرض، ونادرًا ما يصاب البعض بمرض أكثر خطورة.



تحدث الفاشيات بشكل متكرر بين مجموعات الأطفال في مراكز رعاية الأطفال والمدارس؛ للمساعدة في منع انتشار المرض، يجب ألا يذهب الرضيع، الطفل المصاب إلى رعاية الأطفال أو المدرسة حتى تجف البثور. لمزيد من المساعدة في منع انتشار المرض، يجب على الآباء الإبلاغ عن المرض إلى مدير مركز رعاية الأطفال أو مدير المدرسة.



لا يرتبط HFMD بمرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية والأغنام .

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أعراض HFMD مرض اليد والقدم والفميبدأ مرض اليد والقدم والفم عادة بالحمى والشعور بالتوعك وفقدان الشهية والتهاب الحلق والفم وبثور / تقرحات في الحلق والفم واللسان. يمكن أن تكون القرحة مؤلمة وتجعل الأكل والشرب والبلع صعبًا.بعد ظهور القرحة، قد يظهر طفح جلدي مكون من بقع حمراء صغيرة بارزة على الأصابع ، وظهر أو راحة اليد ، وباطن القدمين ، وأحيانًا على الركبتين والمرفقين والأرداف والفخذ.يمكن أن تكون البقع والبثور أحيانًا مثيرة للحكة والتهاب وقد تستمر حتى 10 أيام. من الطبيعي أن تتقشر راحتي اليدين والأخمصين أحيانًا لمدة تصل إلى 3 أسابيع بعد الإصابة. لا يصيبها الجميع بأيديهم وأقدامهم وفمهم.يمكن أن يحدث الجفاف أحيانًا لأن الألم الناتج عن البثور قد يمنع الشخص من الأكل والشرب.في حالات نادرة، قد يصاب المصابون بمرض اليد والقدم والفم الناجم عن الفيروس المعوي 71 بمرض أكثر خطورة مثل التهاب السحايا (التهاب بطانة الدماغ) أو التهاب الدماغ (التهاب الدماغ نفسه) أو الشلل.إذا اشتكى طفل مصاب بمرض الحمى الروماتيزمية من صداع شديد ، إذا استمرت الحمى ، أو إذا كانت هناك أي أعراض مقلقة ، فاستشر طبيبك المحلي على الفور.علاج HFMD مرض اليد والقدم والفملا يوجد علاج محدد مطلوب أو متاح لمرض اليد والقدم والفم الخفيف. يمكن إعطاء الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الحمى وعدم الراحة. لا ينبغي إعطاء الأسبرين للأطفال بسبب خطر الإصابة بمتلازمة راي ، وهو مرض نادر ولكنه خطير للغاية بعد الفيروس ويؤثر على وظائف المخ والكبد.من المهم التأكد من حصول الأطفال على كمية كافية من السوائل حتى لا يصابوا بالجفاف. يمكن أن تساعد الأطعمة الباردة في تخدير الألم ويسهل ابتلاع الأطعمة اللينة.ناقل حركة:يمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التلامس المباشر مع الأسطح الملوثة والاتصال بها. عادة ما يستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام بعد التعرض للفيروس قبل ظهور الأعراض.يمكن للفيروس أن ينتقل من شخص معد إلى آخرين عن طريق الاتصال بـه:السوائل المعدية في البثوراللعاب وسيلان اللعاب ومخاط الأنف (ينتشر أيضًا عن طريق السعال والعطس)البرازالأشياء أو الأسطح الملوثة.يكون الشخص المصاب بمرض اليد والقدم والفم أكثر عدوى في الأسبوع الأول من المرض. لم تعد البثور الجلدية معدية بعد أن تتقشر ، ولكن يمكن أن ينتشر الفيروس في البراز لعدة أسابيع بعد تعافي الشخص.الوقاية من HFMD مرض اليد والقدم والفمأفضل حماية ضد HFMD هي الحفاظ على تدابير النظافة الجيدة التي تمنع ملامسة المواد المعدية من شخص معدي.اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وجففها جيدًا قبل تناول الطعام ؛ وبعد الذهاب إلى المرحاض ، لمس الأقمشة والملابس المتسخة وتغيير الحفاضات.قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر والأشياء المتسخة ، بما في ذلك الألعاب.تجنب مشاركة الأكواب وأواني الأكل وأدوات النظافة الشخصية (مثل المناشف والغسالات وفرشاة الأسنان) والملابس (خاصة الأحذية والجوارب).علم الأطفال آداب السعال والعطس.السعال والعطس في الكوع (بدلاً من اليدين) أو تغطيتها بمنديل ؛ ضع المناديل الورقية في سلة المهملات على الفور بعد الاستخدام ثم اغسل يديك.