أعراض التهاب الأمعاء وكيفية علاجه



التهابات الأمعاء التهابات الأمعاء

تحدث التهابات الأمعاء بسبب الكائنات الحية الدقيقة ("الحشرات" أو الجراثيم) التي وجدت طريقها إلى أمعائك، والتي تعد جزءًا من جهازك الهضمي تسمى عدوى الأمعاء أحيانًا بالتهاب الجهاز الهضمي أو التهاب المعدة والأمعاء .



يصاب الناس عادة عن طريق:



تناول أو شرب الماء أو الطعام الملوث (غالبًا ما يسمى التسمم الغذائي )

ملامسة الأشخاص المصابين أو الأشياء الملوثة مثل أدوات المائدة أو الصنابير أو الألعاب أو الحفاضات.

تعد عدوى الأمعاء شائعة في أستراليا ، ولكن كثيرًا ما يصاب الناس بالعدوى عند السفر إلى الخارج . يمكن أن تصيب التهابات الأمعاء أي شخص في أي وقت. يمكن أن تسبب الكثير من الانزعاج والإزعاج ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة.

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ما هي أعراض التهاب الأمعاء؟تشمل بعض الأعراض الشائعة لعدوى الأمعاء ما يلي:إسهالغثيانالتقيؤكرامبي آلام في البطنحمىصداع الراسيصاب بعض الأشخاص أيضًا بالدم في برازهم (البراز) ، بما في ذلك حالات العدوى المعروفة باسم الزحار. الدم في البراز يمكن أن يسبب بكتيريا أو طفيليات ، ولكن قد يكون شيئًا أكثر خطورة ويجب عليك دائمًا زيارة الطبيب إذا كان لديك هذا العرض.متى يجب أن أرى طبيبي؟حدد موعدًا لرؤية الطبيب إذا كان لديك:أعراض شديدةارتفاع في درجة الحرارة (حمى).دم أو مخاط في برازكإسهال يستمر لأكثر من يومين أو ثلاثة أيامعلامات الجفاف ، مثل العطش الشديد أو عدم التبولإذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر ويعاني من الإسهال ، فاستشيري الطبيب على الفور.يجب أن يذهب الأطفال إلى قسم الطوارئ إذا:تظهر عليهم علامات الجفاف (عدم التبول ، شاحب ، عيون غارقة ، برودة اليدين أو القدمين أو غريب الأطوار)لا يمكنهم الحفاظ على السوائل منخفضةلديهم آلام شديدة في المعدةإنهم ليسوا على ما يرام ، بما في ذلك كونهم أقل استجابة ، أو لا يتغذون جيدًا أو يعانون من الحمىيجب على الأطفال الصغار والأطفال الصغار مراجعة الطبيب إذا:لديهم إسهال لا يزولدمهم في برازهمإنهم يفقدون الوزن