انتبه .. التدخين يسبب هذه الأمراض



التدخين التدخين

حذر الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، من التدخين كونه السبب الرئيسي لكثير من الأمراض الحادة منها والمزمنة، ومن آثار التدخين و تأثيره علي الأوعية الدموية على أي جزء من الجسم، حيث يحتوي دخان السجائر والشيشة على أكثر من 7000 مادة كيميائية مسرطنة.



وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية أن استنشاق الدخان لفترات طويلة يمكن أن يتداخل مع العمليات البيولوجية الهامة في الجسم مما يؤثر على عملها بشكل طبيعي، ومن تلك العمليات توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وبقية الجسم، وعند استنشاق الهواء من الجو بشكل طبيعي فإن الرئتين تأخذان الأكسجين منه وتوصله إلى القلب والذي يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم.



اضرار التدخين

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وتابع: في حال استنشاق دخان السجائر فإن الدم يوزع هواء ملوثا بمواد كيميائية وقد تكون مسرطنة إلى الأعضاء في الجسم، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، قائلا:إن المدخنين من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية.وأضاف الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، من كل 5 حالات وفاة هناك حالة منهم ترتبط بالتدخين، والنساء فوق سن الـ 35 اللواتي يدخن ويتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف عند المدخنين ، كما أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من مرتين إلى 4 مرات عن غير المدخنين.وأكد أن من أشهر الحالات المرضية التي قد تنتج بسبب التدخين والتي قد ينتج عنها حالات أخرى هي مرض تصلب الشرايين والذي يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين، ومن الأمراض التي يسببها تصلب الشرايين تمدد الشريان الأورطي والذي يحدث بسبب وجود ضعف في جدار الشريان مما يؤدي إلى انتفاخه مثل البالون وقد يتطلب علاجه تركيب دعامات الشريان الاورطى لتجنب تمزقه.