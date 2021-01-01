صعب يعيش.. جمال شعبان يعلق على زراعة قلب خنزير لرجل

أعلنت تقارير أمريكية، عن زراعة قلب خنزير لرجل أمريكي، ليكون بذلك أول شخص في العالم يجري عملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيًا.
وقال الأطباء إن ديفيد بينيت ، 57 عامًا ، يبلي بلاءً حسناً بعد ثلاثة أيام من الإجراء التجريبي الذي استمر سبع ساعات في بالتيمور.
واعتبرت عملية الزرع الأمل الأخير لإنقاذ حياة “بينيت”، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما هي فرصه في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.
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