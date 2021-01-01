صعب يعيش.. جمال شعبان يعلق على زراعة قلب خنزير لرجل



الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان

أعلنت تقارير أمريكية، عن زراعة قلب خنزير لرجل أمريكي، ليكون بذلك أول شخص في العالم يجري عملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيًا.



وقال الأطباء إن ديفيد بينيت ، 57 عامًا ، يبلي بلاءً حسناً بعد ثلاثة أيام من الإجراء التجريبي الذي استمر سبع ساعات في بالتيمور.



واعتبرت عملية الزرع الأمل الأخير لإنقاذ حياة “بينيت”، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما هي فرصه في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.

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وحصل الأطباء في المركز الطبي بجامعة ماريلاند على إعفاء خاص من قبل المنظم الطبي الأمريكي لتنفيذ الإجراء ، على أساس أن “بينيت” - الذي يعاني من مرض قلبي عضال - كان سيموت لولا عملية زراعة قلب خنزير.ونشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، صورة لأول رجل في العالم بقلب خنزير، بعد نجاح العملية في أمريكا.وكتب شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يا ترى ذاكرة الخنزير القلبية هتنتقل له، صعب أن تعيش بقلب خنزير، هنشوف هيفضل عايش قد ايه بعد الجراحة”.