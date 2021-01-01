

كيف تتعلم البرمجة من الصفر بكل سهولة؟ كيف تتعلم البرمجة من الصفر بكل سهولة؟

العديد من الشركات والمدراء يقرون بالحاجة إلى الموظفين الذين يمتلكون مهارات تقنية بالأخص في عصرنا هذا الذي يتحول فيه كل شيء إلى عالمٍ رقميٍ، هذا أمر شكّل تحفيزًا كبيرًا للكثيرين يشجعهم على بدء تعلم البرمجة، لكن مع ذلك فإن أكثر ما يفكر به الأشخاص الراغبين بذلك هو ما إذا كان بإمكانهم اكتساب مهارة تقنية مثل البرمجة من الصفر أم لا؟، هنا ستتعلم البرمجة حتى لو لم تكن لديك خبرة برمجية سابقة، فتابع للنهاية.



أهمية تعلم البرمجة

إن مهارات البرمجة مطلوبة بشكل كبير من قبل أصحاب العمل في عدد كبير من الشركات حول العالم، ويمكن أن يساعدك امتلاك مثل هذه المهارة على دعم مسارك الوظيفي، حيث تكمن أهمية تعلم البرمجة في النقاط التالية:



· مهارات البرمجة تمهد لك الطريق للحصول على راتب جيد.

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· توفر لك البرمجة المرونة في العمل من أي مكان حول العالم، وفي أي وقت.· إنجاز أي شيء تفكر فيه باستخدام التكنولوجيا.· التعرف عن قرب على الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات المستقبلية الأخرى.· تعزز البرمجة مهارات حل المشكلات لديك.· تحسن التحصيل المعرفي لدى أطفالك من خلال تعليمهم البرمجة منذ الصغر.كيف تتعلم البرمجة من الصفر بكل سهولة؟يمكنك البدء بتعلم البرمجة حتى لو لم تكن لديك مهارات برمجية سابقة، فلا يوجد أحدٌ وُلد وهو يمتلك مهارة ما، بل اكتسابها من خلال التعلم والممارسة، فلا تقلق إن كانت مهاراتك في استخدام الحاسوب ضعيفة، فحتى بيل جيتس، وستيف جوبز، ومارك زوكربيرج لم يولدوا مبرمجين بالفطرة.كما هو الحال مع أي مهارة أخرى يجب على الشخص أن يدرس ويتعلم البرمجة من الالف الى الياء، ويحتاج للقيام بذلك عوامل رئيسية هي الوقت، والجهد، والمال إذا لزم الأمر، رغم أنه بإمكانك تعلم البرمجة من الصفر ولكن هذا لا يعني أن مشوارك سيكون معبدًا بالأزهار، بل ستجد صعوبةً، ويتطلب ذلك الكثير من الصبر.لذا إذا كنت تجد في نفسك القدرة على اكتساب المهارة في البرمجة، فتابع القراءة حيث ستجد خطوات تمكنك من البدء في تعلم البرمجة من الصفر.اعرف لماذا تريد تعلم البرمجةتختلف أسباب تعلم البرمجة من شخصٍ لآخرٍ فلكل شخصٍ أسبابه، سواء كانت رغبتك هي زيادة دخلك المالي في سوق العمل اليوم، أو حتى مجرد تعلم مهارة جديدة من شأنها أن تمكنك من التخلي عن الوظائف المتعبة التي تلزمك بدوامٍ من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، وبدء حياة مهنية جديدة محتملة. مهما كان السبب، سيساعدك تحديد الغاية التي تريدها والطريق الذي تسلكه، ومقدار الوقت، والطاقة التي يمكنك تخصيصها لدراستك، على أن تتعلم البرمجة بشكل أفضل.على سبيل المثال، إذا كنت ترغب فقط في تعلم أساسيات البرمجة فلن تحتاج إلى الانضمام لدورات تدريب مكثفة على البرمجة، حيث يمكنك البحث عن الكتب، والبرامج التعليمية، أو مقالات البرمجة عبر الإنترنت التي تشرح لك أساسيات البرمجة، ولكن إذا كانت عازمًا بشكل جديٍ وترغب بالحصول على وظيفة بالبرمجة، أو ترغب في تعلم مهارات جديدة تساعدك على تحسين وظيفتك الحالية، أو بدء عمل تجاري جديد، يجب تفكر بالانضمام إلى دورات تدريبية تعلمك البرمجة من الصفر للاحتراف.لهذا قبل البدء في تعلم البرمجة حدد سبب رغبتك، وكل شيء سيأتي بعد ذلك.اختر لغة برمجة لتتعلمهاقبل أن تبدأ مشوار التعلم يجب أن تختار لغة البرمجة المناسبة للتعلم، هناك الكثير من الآراء، والمناقشات المتنوعة حول أي لغة برمجة هي الأفضل لتعلمها، ولكن ما تحتاج إلى معرفته هو أنه لا توجد لغة أفضل من أخرى، لكل لغة برمجة مزاياها، وعيوبها، بعضها مناسب للمبتدئين أكثر من البعض الآخر، ولكنك ستحتاج أيضًا إلى مراعاة عوامل أخرى مثل:· هل ستعمل لغة البرمجة التي تختارها بشكل جيد مع الأنظمة الأساسية التي تعمل بها.· هل ستتوسع بتعلمها؟· ما هو هدفك، أو غرضك النهائي من التعلم؟ (على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في معرفة كيفية برمجة تطبيق IOS ستحتاج إلى تعلم لغة سويفت Swift).الخبر السار هو أن لغات البرمجة كلها متشابهة، و تشترك في الكثير من المفاهيم المتشابهة مع بعضها البعض، لهذا قد يساعدك اختيار لغة واحدة فقط على تعلم كل ما يرتبط بالبرمجة، وفي وقتٍ لاحقٍ عندما تكون مستعدًا لتعلم لغة برمجة جديدة، ستجد أن معرفتك السابقة باللغة الأولى التي تعلمها ستساعدك كثيرًا على تعلم اللغة الجديدة.تعلّم بالتقسيطغريزة الإنسان الطبيعية تجعله يرغب في توسيع خطواته للوصول إلى خط النهاية في أسرع وقت ممكن، لكن عندما يرتبط الأمر بتعلم البرمجة، فإن الوضع يختلف كثيرًا، من الممكن أن تتعلم البرمجة خلال أقل من 8 أسابيع لكنك ستضطر إلى العودة للمادة التعليمية مرارًا وتكرارًا لأن المعلومات لم تترسخ في ذهنك بشكل جيد.ابدأ بالأساسيات، وتذكر دائمًا أن تتعلم بالسرعة التي تناسبك، ولكن نقترح عليك تقسيم المادة التعليمية إلى خطوات بسيطة تستطيع اتباعها بسهولة، أو ضع خطة يومية لذلك، وإذا وجدت أن طريق التعلم الذي تسلكه وعرًا فحاول إيجاد طريق آخر قبل أن تستسلم.ابدأ من نقطة البدايةهل يعقل أنك إذا فكرت ببناء منزل أن تبدأ ببناء السطح أولاً؟! ثم تركيب النوافذ والأبواب، بدلًا من وضع المخطط، وأساس المنزل قبل الشروع في أي شيء آخر، هذا الأمر ذاته ينطبق على تعلم البرمجة من الصفر.من الأفضل أن تبدأ بتعلم البرمجة من البداية، وهذا الأمر ينطبق على أي شيء آخر تريد تعلمه، هذه النصيحة هامة قبل البدء بتعلم البرمجة من الصفر وذلك لأنك الكثير من الأشخاص يقعون في فخ الرغبة بالقفز مباشرةً للبدء في إنشاء تطبيقات مباشرة من البداية، كي لا تقع في هذا الفخ يجب عليك التركيز أولًا على الأساسيات وفهمها بشكل جيد، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية.تعلم وعلّم الآخرينأحد الأشياء المحفزة للدخول في عالم البرمجة، هو أنه غنيٌ بالأشخاص المستعدين لتقديم يد المساعدة، حيث ستجد أعدادًا كبيرةً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك على التعلم، وبمجرد أن تصبح أكثر خبرةً ودرايةً ستتمكن أيضًا من مساعدة الآخرين وتعليمهم، لهذا اغرس في نفسك الرغبة في التعلم من الآخرين ولا تخجل من طلب المساعدة، حيث يمكن أن تساعدك دراسة الطريقة التي يتبعها المبرمجون الآخرون، أو الكود على اكتشاف أشياء جديدة، والتفكير في اتجاهات جديدة تمامًا.تذكر دائمًا أن ترد الجميل للأشخاص الذين ساعدوك عن طريق مشاركة الآخرين كل شيء جديد تتعلمه، وبهذا ستنشئ علاقات هادفة تساعدك على التعلم، والنمو، وتفيدك بالمستقبل.ابدأ تعلم البرمجة الآنربما تكون هذه أهم نصيحة يجب عليك اتباعها، فإذا كنت قد اتخذت قرارًا بأنك تريد تعلم البرمجة فما عليك إلا أن تبدأ بذلك على الفور، لأن هذا المجال أصبح عليه الكثير من الطلب، ويتوجب عليك استغلال فرصتك لتحسين حياتك المهنية.يمكنك البدء في تعلم البرمجة من الصفر من خلال أكاديمية حسوب التي تفتح أمامك أبواب البرمجة على مصراعيها، وتوفر لك دورات بالبرمجة تستطيع الانضمام إليها حتى إن لم يكن لديك مهارات تقنية سابقة، ستتمكن من برمجة تطبيقات الجوال، وبرامج الكمبيوتر، وتطبيقات الويب، والمواقع الالكترونية، والمتاجر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب، وما إلى ذلك من خلال الأكاديمية، هذه الدورات مدفوعة الأجر وتستطيع استرداد المبلغ خلال 6 أشهر إذا لم تتمكن من الحصول على وظيفة بعد إتمام الدورة، كما تتوفر في أكاديمية موارد مجانية ترتبط بالبرمجة تساعدك على فهم أساسيات البرمجة قبل البدء بالدورات المدفوعة.