إف بي آي يحذر من نقل البيانات عبر وصلات USB مجهولة المصدر

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إف بي آي يحذر من نقل البيانات عبر وصلات USB مجهولة المصدر

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، FBI ، من نوع جديد من الهجمات الإلكترونية يسمى BadUSB يعمل على استهداف واختراق المستخدمين الذين يقومون بنقل البيانات من خلال وصلات USB غير معروفة المصدر.

وبحسب موقع ZDNet فإن هناك عدد من الهاكرز قاموا بإرسال محركات وصلات USB المحمولة بالبريد على أمل أن يقوم المستلمون بتوصيلها بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وتثبيت برامج الفدية على شبكاتهم .

وتحتوي وصلات USB على ما يسمى بهجمات BadUSB ، وقام الهاكرز بإرسالها بالبريد على عدد من الخدمات والهيئات حيث تحمل هذه الوصلات صفات تنتحل هيئات صحية تدعى أنها تحتمل على بيانات للتحذير من فيروس كورونا، ومتحوراته.

وفقا لـ " إف بي آي" فإنه تم إرسال وصلات USB ضارة مع بطاقات هدايا تدعي أنها من شركة أمازون، وتستغل BadUSB تنوع معيار USB وتسمح للهاكرز بإعادة برمجة محرك USB ، على لمحاكاة لوحة المفاتيح لإنشاء ضغطات المفاتيح والأوامر على جهاز الكمبيوتر ، أو تثبيت البرامج الضارة قبل تشغيل نظام التشغيل.

و حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن هجمات BadUSB الجديدة تم شحنها على أجهزة تحمل علامة LILYGO، وتم تسليم إلى عدد من الهيئات لتثبيت البرامج الضارة، وتثبيت العديد من أدوات الهجوم التي سمحت باستغلال أجهزة الكمبيوتر.

المصدر: صدى البلد

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