إف بي آي يحذر من نقل البيانات عبر وصلات USB مجهولة المصدر

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، FBI ، من نوع جديد من الهجمات الإلكترونية يسمى BadUSB يعمل على استهداف واختراق المستخدمين الذين يقومون بنقل البيانات من خلال وصلات USB غير معروفة المصدر.
وبحسب موقع ZDNet فإن هناك عدد من الهاكرز قاموا بإرسال محركات وصلات USB المحمولة بالبريد على أمل أن يقوم المستلمون بتوصيلها بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وتثبيت برامج الفدية على شبكاتهم .
وتحتوي وصلات USB على ما يسمى بهجمات BadUSB ، وقام الهاكرز بإرسالها بالبريد على عدد من الخدمات والهيئات حيث تحمل هذه الوصلات صفات تنتحل هيئات صحية تدعى أنها تحتمل على بيانات للتحذير من فيروس كورونا، ومتحوراته.
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