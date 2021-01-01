أوبو تستعد لإطلاق تابلت Oppo Pad ببطارية عملاقة

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق جهاز تابلت للفئة المتوسطة والشبابية وسيحمل التابلت اسم Oppo Pad وسيضم عدد من المواصفات المتميزة، مع سعر مناسب.
وبحسب موقع فإن تابلت Oppo Pad من المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بعدما تم رصد مواصفاته الرئيسية على منصة Weibo tipster مع بطارية عملاقة ومعالج قوى يدعم تقنية الجيل الخامس 5G .
وسيأتى تابلت Oppo Pad بشاشة من نوع + IPS LCD قياس 11 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية قادرعلى تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ، مع طبقة حماية ومقاومة للمياه والغبار، مع ودقة 2560 × 1600 بكسل.
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