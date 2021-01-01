مليون طلب حتى الآن..أوبو تواجه نقصا في طلبات حجز هاتفها Oppo Find N القابل للطي

كشف تقارير أن شركة أوبو الصينية تواجه مشكلة كبيرة مع هاتفها Oppo Find N القابل للطي ، بعد وصول طلبات الحجز المسبق إلي أعداد ضخمة، جعلت الشركة لا تستطيع تلبيتها.
وبحسب موقع GSMArenaa فإن طلبات الحجز المسبق لهاتف Oppo Find N القابل للطي قد بلغت أكثر من مليون طلب على الهاتف الأمر الذي جعل الشركة تواجه طلبا غير مسبوقا في حين أن المعروض أقل بكثير .
وعلى الرغم من بلوغ الهاتف سعر هاتف Oppo Find N القابل للطي 1200 دولار أي ما يعادل 18 ألفا و800 جنيه مصري، لإصدار 8 + 256 جيجابايت، ومقابل سعر حوالى 1410 دولارات أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري، لنسخة 12 + 512 جيجابايت، إلا أنه أنه يشهد اقبالا وطلبا غير مسبوقا في الأسواق الصينية ، حيث من المقرر إطلاقه عالميا خلال الأيام المقبلة.
وضم هاتف Oppo Find N، القابل للطي شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تبلغ دقتها 1،972 × 988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز، كما تحتوي الطبقة الرئيسية لشاشة AMOLED على تقنية LTPO، والتي يمكنها ضبط معدل التحديث بين 1 هرتز و 120 هرتز .
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