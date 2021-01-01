

هواوي تطلق هاتف P50 Pro بمعالج كوالكوم بالأسواق الأوروبية في هذا الموعد هواوي تطلق هاتف P50 Pro بمعالج كوالكوم بالأسواق الأوروبية في هذا الموعد

أعلنت شركة هواوى الصينة، الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد Huawei P50 Pro ، في عدد من الأسواق الأوربية يوم 26 يناير المقبل، حيث يضم الهاتف واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.



وبحسب موقع GSMArena فإنه هاتف Huawei P50 Pro سينطلق للأسواق الأوروبية من بينها السوق الألمانية خلال الأيام المقبلة، بعد إطلاقه لأول مرة في الصين في شهر يوليو الماضي.



ونظرًا لأن شركة هواوى لا تزال خاضعة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وتمنعها من استخدام خدمات جوجل ، فسيتم شحن الهاتف الذكي بدون خدمات وتطبيقات جوجل .

قد يعجبك أيضا...

كما انه من المحتمل أن تقوم هواوى بتشغيل EMUI 12 الخاص بالشركة استنادًا إلى نظام أندرويد مفتوح المصدر، في السوق الصينية ، حيث يعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 2.0 الخاص بالشركة.ويعمل هاتف Huawei P50 Pro بمعالج مع دعم اتصال 4G فقط، على عكس النموذج الصيني الذي يتم تشغيله بواسطة Kirin 9000 5G SoC.ويأتي هاتف Huawei P50 Pro بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة توفر دقة شاشة تبلغ 1228 × 2700 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.ويقدم هاتف Huawei P50 Pro كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 و OIS ، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ، ومستشعر تقريب بدقة 64 ميجابكسل. مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.ويحتوى هاتف Huawei P50 Pro على ببطارية سعة 4360 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي 66 وات و 50 واط لاسلكيًا، مع 8جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي.