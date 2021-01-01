

أفضل طرق للعب فورتنايت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بدون تحميل أفضل طرق للعب فورتنايت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بدون تحميل

تعتبر لعبة الفيديو فورتنايت Fortnite واحدة من أشهر ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، حيث تم إصدارها من قبل Epic Games في عام 2017 ، حيث تتوفر اللعبة في ثلاثة إصدارات عند تحميلها كما يمكن لعبها أونلاين على الإنترنت.



وبحسب موقع Gadgets Now فإن مستخدمي لعبة فورتنايت يمكنهم لعب Epic Games على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إضافة إلى الهواتف الهواتف الذكية وكذلك وحدات التحكم، كما يمكن أيضا تحميل اللعبة من خلال أكثر من طريقة.



هل يمكن لعب فورتنايت بدون تحميل؟



وفقا للموقع فإنه يمكن لعب فورتنايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل مجانى وبدون تحميل ولكن يجب أن يكون جهازك متوافقا مع عدد من الشروط، منها يجب أن يعمل جهازك بنظام تشغيل ويندوز 10 ، مع ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، ومعالج على الأقل Core i3 ، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى بطاقة الفيديو: Intel HD 4000 .

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ويمكن لعب فورتنايت على هواتف أندرويد من خلال الدخول على موقع Epicgames.com أو القيام بتحميل التطبيق الخاص باللعبة على متجر جوجل بلاى وتثبيته على هاتفك الأندرويد .كيفية هل يمكنك لعب فورتنايت على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي ؟تعد فورتنايت من بين ألعاب Battle Royale الشهيرة، حيث يمكن للاعبين لعب اللعبة على وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو أهواتف أندرويد، حيث كل ما يتطلبه هو إنشاء حساب Epic Games وتنزيل اللعبة من Epic Games Store وتثبيتها، حيث يتراوح حجم تحميل اللعبة بين 1.56 جيجا بايت إلى 2.98 جيجا بايت.