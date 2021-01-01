

Geekbench تكشف عن مواصفات الهاتف Redmi K50 Gaming Geekbench تكشف عن مواصفات الهاتف Redmi K50 Gaming

بعد أيام قليلة، من حصول، الهاتف Red­mi K50 Gam­ing، على شهادة 3C، بشحن سريع، يبلغ 120 واط، ظهر الآن، على منصة، اختبارات الأداء Geek­bench، وحقق نتائج، جيدة للغاية، بفضل المعالج الرائد، من كوالكوم، والذاكرة العشوائية الضخمة، ونظام التشغيل الأحدث، من جوجل، وخلال السطور القادمة، سأعرض عليكم، المواصفات الرسمية للهاتف، Red­mi K50 Gam­ing، التي تم رصدها، على Geekbench.



سيتم تشغيل، هذا الهاتف القادم، من شاومي، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Snap­drag­on 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يقدم أقوى أداء، ممكن من هاتف ذكي، سواء في تشغيل الألعاب، بأعلى معدل إطارات، أو إجراء المهام المستحيلة، بجانب ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، وذاكرة تخزين داخلية، بسعة تصل إلى، 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أن، Red­mi K50 Gam­ing، سيعمل بنظام Android 12، مع واجهة مستخدم، MIUI 13، الأحدث من الشركة الصينية.



ووفقا لمنصة Geek­bench، فالهاتف Red­mi K50 Gam­ing، الذي ظهر بنموذج، رقم Xiao­mi 21121210C، تمكن من تحقيق، 3726 نقطة، في الاختبارات متعددة النواة، وتمكن أيضا، من تحقيق، 1226 نقطة، في الاختبارات أحادية النواة، وهذه النتائج أقرب، لنتائج الهاتف Xiao­mi 12 Pro، الذي تم الإعلان عنه، في نهاية، العام الماضي 2021.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهاتف القادم، سيضم بطارية، بسعة 4700 ملي أمبير، وسيدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، وسيتضمن نظام تبريد، VC مزدوج، وسيتضمن أيضا، مميزات أخرى عديدة، وبخصوص موعد الإعلان الرسمي، فنتوقع أن تعلن شاومي، عن هاتفها المخصص للألعاب، Red­mi K50 Gam­ing، خلال شهر فبراير المقبل.