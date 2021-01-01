Geekbench تكشف عن مواصفات الهاتف Redmi K50 Gaming

بعد أيام قليلة، من حصول، الهاتف Redmi K50 Gaming، على شهادة 3C، بشحن سريع، يبلغ 120 واط، ظهر الآن، على منصة، اختبارات الأداء Geekbench، وحقق نتائج، جيدة للغاية، بفضل المعالج الرائد، من كوالكوم، والذاكرة العشوائية الضخمة، ونظام التشغيل الأحدث، من جوجل، وخلال السطور القادمة، سأعرض عليكم، المواصفات الرسمية للهاتف، Redmi K50 Gaming، التي تم رصدها، على Geekbench.
سيتم تشغيل، هذا الهاتف القادم، من شاومي، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يقدم أقوى أداء، ممكن من هاتف ذكي، سواء في تشغيل الألعاب، بأعلى معدل إطارات، أو إجراء المهام المستحيلة، بجانب ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، وذاكرة تخزين داخلية، بسعة تصل إلى، 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أن، Redmi K50 Gaming، سيعمل بنظام Android 12، مع واجهة مستخدم، MIUI 13، الأحدث من الشركة الصينية.
ووفقا لمنصة Geekbench، فالهاتف Redmi K50 Gaming، الذي ظهر بنموذج، رقم Xiaomi 21121210C، تمكن من تحقيق، 3726 نقطة، في الاختبارات متعددة النواة، وتمكن أيضا، من تحقيق، 1226 نقطة، في الاختبارات أحادية النواة، وهذه النتائج أقرب، لنتائج الهاتف Xiaomi 12 Pro، الذي تم الإعلان عنه، في نهاية، العام الماضي 2021.
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