"تويتر" يحصل على ميزة جديدة

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"تويتر" يحصل على ميزة جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن إضافة ميزة جديدة للتطبيق تحسن من تفاعل المستخدمين مع التغريدات.

ويمكن للمستخدمين عبر الميزة الجديدة التعليق على التغريدات عبر صور أو مقاطع فيديو بدلا من استعمال النصوص أو العبارات المكتوبة كما جرت العادة سابقا.

ويؤدي النقر فوق زر الميزة الجديدة إلى ظهور شاشة تساعد المستخدم على التقاط صورة أو تعيين مقطع فيديو لإضافته فوق التغريدة، أو اختيار صورة من قوائم الصور الموجودة في الجهاز لإضافتها كتعليق

وفي الوقت الذي تخوف فيه بعض المستخدمين من سوء استخدام الميزة الجديدة من قبل البعض للتعليق على تغريدات الآخرين أشارت المتحدثة باسم "تويتر" فيفيانا ويوال، إلى أنها تستبعد حدوث هذا الأمر، وأن القائمين على التطبيق يعملون على تطوير طرق وبرمجيات جديدة للتحقق من محتوى الصور والفيديوهات التي ستستخدم في التعليقات كما هو الحال مع النصوص التي تستخدم حاليا لهذا الغرض.

وكانت "تويتر" قد أضافت العديد من الميزات في الفترة الأخيرة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين لتطبيقها، من بينها ميزة "التسميات التوضيحية" التي تضاف إلى مقاطع الفيديو في التغريدات لمساعدة الصم وضعيفي السمع على معرفة محتوى الفيديو..

المصدر: روسيا اليوم

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