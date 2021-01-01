

سعر ومواصفات الهاتف القابل للطي Honor Magic V سعر ومواصفات الهاتف القابل للطي Honor Magic V

كما كان مقررا بالفعل، قامت الآن، شركة هونور، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف القابل للطي، Hon­or Mag­ic V، مع مواصفات رائدة، تجعله يتفوق على، المنافسين، أمثال Oppo Find N، وGalaxy Z Fold3 5G، حيث يعتبر، هذا الهاتف الجديد، أول هاتف قابل للطي، يتم تشغيله، بالمعالج الرائد، Snap­drag­on 8 Gen 1، وأيضا يعتبر أول هاتف، يصل بواجهة Mag­ic UI 6، الأحدث من الشركة الصينية، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Hon­or Mag­ic V.



مواصفات الهاتف القابل للطي Honor Magic V

هاتف هونور ماجيك ڤي، يتوفر مع، شاشة داخلية، من فئة OLED، حجمها 7.9 بوصة، بدقة 2272×1984 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتدعم HDR10+، بالإضافة إلى، شاشة خارجية، من نوع OLED، وبحجم 6.45 بوصة، وبدقة 2560×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، والشاشة تحتوي، على كاميرا أمامية، تظهر في الوضع الكامل، أو عند الطي، بدقة 42 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الهاتف القابل للطي، Hon­or Mag­ic V، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، لكاميرا الطيف اللوني، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، مع دعم HDR10+.

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معالج تشغيل، هذا الهاتف، الجديد من هونور، يأتي من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 730، بجانب 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والهاتف Hon­or Mag­ic V، يعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم Mag­ic UI 6، ويدعم خدمات، Google Play Services.بطارية الهاتف، هونور ماجيك ڤي، تأتي بسعة، 4750 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، بقوة 5 واط، علما بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type‑C 3.1، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، مستشعر بصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب، ومكبرات صوت ستريو، مع دعمه لخاصية NFC.سعر الهاتف Honor Magic Vسعر الهاتف القابل للطي، Hon­or Mag­ic V، يبدأ من، 1570 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.ويصل إلى 1725 دولارا، للإصدار الذي يضم، 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.