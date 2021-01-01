سعر ومواصفات الهاتف القابل للطي Honor Magic V

كما كان مقررا بالفعل، قامت الآن، شركة هونور، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف القابل للطي، Honor Magic V، مع مواصفات رائدة، تجعله يتفوق على، المنافسين، أمثال Oppo Find N، وGalaxy Z Fold3 5G، حيث يعتبر، هذا الهاتف الجديد، أول هاتف قابل للطي، يتم تشغيله، بالمعالج الرائد، Snapdragon 8 Gen 1، وأيضا يعتبر أول هاتف، يصل بواجهة Magic UI 6، الأحدث من الشركة الصينية، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Honor Magic V.
مواصفات الهاتف القابل للطي Honor Magic V
هاتف هونور ماجيك ڤي، يتوفر مع، شاشة داخلية، من فئة OLED، حجمها 7.9 بوصة، بدقة 2272×1984 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتدعم HDR10+، بالإضافة إلى، شاشة خارجية، من نوع OLED، وبحجم 6.45 بوصة، وبدقة 2560×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، والشاشة تحتوي، على كاميرا أمامية، تظهر في الوضع الكامل، أو عند الطي، بدقة 42 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الهاتف القابل للطي، Honor Magic V، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، لكاميرا الطيف اللوني، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، مع دعم HDR10+.
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