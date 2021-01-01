

TCL تستعد للإعلان عن الهاتف القابل للطي TCL Flex V بسعر 600 دولار TCL تستعد للإعلان عن الهاتف القابل للطي TCL Flex V بسعر 600 دولار

خلال مؤتمر CES 2022، الذي أقيم في الفترة، ما بين 5 يناير، و8 يناير، أكدت شركة TCL، أنها تعمل حاليا، على الهاتف TCL Flex V، الذي سيكون، أرخص هاتف قابل للطي، تم إصداره على الإطلاق، والذي سيكون مشابها، لهاتف Galaxy Z Flip3، ولكن مع مواصفات أقل، وسعر لا يتخطى، 600 دولار أمريكي.



وأكدت TCL أيضا، أنها ستركز، على تقديم هاتف، قابل للطي، بسعر رخيص، يناسب الجميع، بدلا من التركيز، على المواصفات التقنية، مع العلم بأن، المواصفات ستكون جيدة للغاية، حيث إن، هاتف TCL Flex V، سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل المعالج، Qual­comm Snap­drag­on 765G، وسيقدم أداء جيدا جدا، في تشغيل الألعاب الثقيلة، بفضل معالج الرسوميات، Adreno 620.



الهاتف القابل للطي، TCL Flex V، سيصل مع شاشة رئيسية، من نوع OLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث يتراوح، بين 90 هرتز، و120 هرتز، وسيصل أيضا، مع شاشة خارجية، غير محددة، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 44 ميجا بكسل، وكاميراتين في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 16 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع.

قد يعجبك أيضا...

بطارية هذا الهاتف، ستأتي بسعة 3545 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، والذاكرة الداخلية، ستصل بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، بسعة 6 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، نظام التشغيل، سيكون Android 11، ومن المحتمل، أن يتم تحديثه، إلى Android 12، عندما يكون جاهزا للشراء.وحتى الآن، لا توجد كلمة رسمية، من الشركة، بخصوص موعد، الإعلان الرسمي، ولكن التوقعات، تشير إلى أن، الهاتف القابل للطي، TCL Flex V، لن يصل قبل، شهر أبريل المقبل، مما يعني أننا، سنحصل على، العديد من التسريبات، قبل الإعلان الرسمي.