تبدأ من 230 ألف جنيه ..سوزوكي سويفت الشكل الجديد موديل 2022.. صور

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022، واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري من فئة الهاتشباك، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، حيث تعتمد السيارة على تصميم خارجي متوسط الحجم، مع باقة من وسائل الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم.
محرك السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022
وتعتمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية بواسطة علبة تروس اوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات.
تسارع السيارة واستهلاك الوقود
تنطلق السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.2 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.
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