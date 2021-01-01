

تبدأ من 230 ألف جنيه ..سوزوكي سويفت الشكل الجديد موديل 2022.. صور تبدأ من 230 ألف جنيه ..سوزوكي سويفت الشكل الجديد موديل 2022.. صور

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022، واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري من فئة الهاتشباك، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، حيث تعتمد السيارة على تصميم خارجي متوسط الحجم، مع باقة من وسائل الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم.



محرك السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

وتعتمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية بواسطة علبة تروس اوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات.



تسارع السيارة واستهلاك الوقود

تنطلق السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.2 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

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وسائل الحماية للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022تضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 فرمل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع خاصية دعم المكابح BA، و 4 نوافذ كهربائية، مع قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ونظام الثبات الالكتروني للفئة عالية التجهيزات.تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022تحتوي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على زر تفعيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى مكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.أسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 الشكل الجديدالفئة الآولى اوتوماتيك موديل WITHOUT SCREEN (2TON) 2022 محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 229,900 جنيه.الفئة الثانية اوتوماتيك موديل SCREEN (2TON) 2022 محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 239,900 جنيه.printer