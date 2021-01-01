

تويوتا تعلن استخدام بطاريات الحالة الصلبة في سيارات الهايبرد بحلول 2025.. فيديو تويوتا تعلن استخدام بطاريات الحالة الصلبة في سيارات الهايبرد بحلول 2025.. فيديو

أكدت تويوتا موتورز اليابانية أن أول سيارة ببطاريات الحالة الصلبة ستكون هايبرد و متاحة للبيع بحلول 2025.



ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات أعلنت تويوتا هذه المعلومات الجديدة خلال مقابلة تليفزيونية أجرتها مع قناة "أوتو لاين نتوورك" على اليوتيوب، وتعد بطاريات الحالة الصلبة هي الخطوة الرئيسية التي تلي استخدام بطاريات الليثوم أيون المستخدمة حاليا في كل أسطول السيارات الكهربائية، حيث تتميز خلايا الحالة الصلبة بنطاق سير أطول وأوقات شحن أقل وإجمالي عمر بطارية أطول، ولكنها حتى الآن ما زالت قيد التطوير.



وبالعودة إلى عام 2020، أعلنت تويوتا آنذلك أنها تعمل على نماذج أولية لبطاريات الحالة الصلبة، والآن في مقابلة بالفيديو مع Autoline خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2022 ، أكدت تويوتا أنها ستبدأ في بيع المركبات ذات البطاريات الصلبة بحلول عام 2025.

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وفي المقابلة التليفزيونية، قال جيل برات، كبير علماء تويوتا ورئيس معهد أبحاث شركة تويوتا موتورز، إن العلامة التجارية اليابانية تهدف إلى "تسويق" بطارياتها الصلبة في النصف الأول من هذا العقد، ولكن أكثر تصريح أثار الاستغراب هو التأكيد أن البطاريات الجديدة ستكون في السيارات الهايبرد (الهجينة) وليست كما هو متوقع السيارات الكهربائية بالكامل.وأرجع "برات"، استخدام الشركة للبطاريات في مجموعة نقل هجينة، إلى أن إنتاج بطاريات الحالة الصلبة في الوقت الحالي أكثر تكلفة من البطاريات الليثيوم أيون، وبما أن الهجينة تحتوي على بطاريات أصغر من المركبات الكهربائية، فإن تنفيذها في السيارات الهجينة أولاً سيقلل إجمالي التكلفة.وأضاف ان السبب الثاني فهو التحدي الآخر الذي يواجه بطاريات الحالة الصلبة حاليًا المتمثل في العمر القصير، حيث يؤثر الشحن المتكرر على بطاريات النماذج الأولية المبكرة، في مجموعة النقل الهايبرد، يتم شحن البطارية الأصغر وإعادة شحنها كثيرًا، وبالتالي إعادة الشحن المتكرر للبطاريات ستجعل السيارة الهجينة الاختيار الأنسب لاختبار بطاريات الحالة الصلبة.