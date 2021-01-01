

فولفو تكشف عن ride pilot الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. صور فولفو تكشف عن ride pilot الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. صور

تستعد شركة فولفو السويدية بقوة للدخول في جيل السيارات الكهربائية ببداية مثيرة للاهتمام، وذلك بعد أن أعلنت عن سيارتها الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية ذاتية القيادة.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، فإن سيارة الدفع الرباعي اسمها ride pilot وهي أول سيارة للشركة تستخدم تقنية قيادة ذاتية جديدة للطرق السريعة فقط، ويتم اختبارها حاليا في شوارع السويد وفي مرحلة لاحقة ستدخل التجربة العملية بشوارع ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخطط فولفو لأن تكون سيارة "رايد بايلوت" أجرة تقدم خدمات للزبائن من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف النقالة من خلاله يتم حجز موعد ومكان الرحلة المطلوبة.



ستطلق فولفو أكثر من طراز جديد تزامنا مع كشفها عن تفاصيل سيارة "رايد بايلوت" في وقت لاحق من هذا العام.

وستقدم الشركة السويدية الرائدة من خلال سيارتها ذاتية القيادة ثلاثة عناصر رئيسية جديدة في سوق السيارات ومهمة وتمثل مستقبل القيادة في العالم، بدءًا من السيارة نفسها بتقنياتها الحديثة، والاثنان الآخران عبارة عن ميزة قيادة ذاتية جديدة لا تحتاج للإشراف البشري تسمى Ride Pilot وخدمة اشتراك جديدة تتيح استخدام تقنية القيادة الذاتية.مع شرارة انطلاق رايد بايلوت لأول مرة ستكون متاحة أولا في شوارع كاليفورنيا مع منتصف العام الحالي، قبل التوسع التدريجي في انتشارها واستخدامها في الأسواق والمناطق الأخرى.حتى الآن لم تعلن فولفو بشكل رسمي عن أسعار الاشتراكات في خدمة "رايد بايلوت".من خلال المعلومات الأولية التي أعلنت عنها فولفو، يبدو أن "رايد بايلوت" برنامج شبيه ببرنامج "سوبر كروز" الخاص بجنرال موتورز ولكن أكثر تطورا وتحديثا بحيث تستطيع السيارة قيادة نفسها بنفسها على الطرق السريعة دون تدخل من السائق.







