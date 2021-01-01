مازدا تجهز لطرح موديل جديد بدفع خلفي و3 محركات روتاري!

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صورة الخبر: مازدا تجهز لطرح موديل جديد بدفع خلفي و3 محركات روتاري!
مازدا تجهز لطرح موديل جديد بدفع خلفي و3 محركات روتاري!

المربع نت – سجلت مازدا براءات اختراع مثيرة للاهتمام في أوروبا لموديل جديد كلياً مزود بنظام دفع خلفي ومحركات روتاري جديدة.

واشتهرت مازدا بمحركات الروتاري أو الدوارة قبل إيقافها منذ حوالي 10 أعوام مع توقف موديل RX-8، وانتشرت شائعات متعددة عن عودة المحرك خلال الأعوام الماضية، فهل ستعيد مازدا إحياؤه هذه المرة فعلاً؟

للتذكرة، محركات الروتاري أو الدوارة تتميز عن محركات المكابس العادية بالجمع بين جميع الأشواط الأربعة (الإدخال والضغط والاحتراق أو القدرة والعادم) داخل الغرفة الرئيسية، ولكل شوط حجرة منفصلة داخل الغرفة الرئيسية، وللمقارنة في محركات المكابس العادية تحدث الأشواط الأربعة في كل أسطوانة بشكل منفرد.

وتشير براءات الاختراع إلى استخدام 3 محركات روتاري لأول مرة على الإطلاق، حيث اكتفت مازدا في الماضي باستخدام محرك واحد أو محركين روتاري.. كما تشير التصاميم إلى نظام هايبرد 48 فولت لتحسين الصرفية والأداء.. وقد تطرح مازدا السيارة في الأسواق خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

مازدا تجهز لطرح موديل جديد بدفع خلفي و3 محركات روتاري! 13

صورة الخبر: مازدا تجهز لطرح موديل جديد بدفع خلفي و3 محركات روتاري!

صورة الخبر: مازدا تجهز لطرح موديل جديد بدفع خلفي و3 محركات روتاري!

المصدر: المربع نت

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