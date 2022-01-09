شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 في السوق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 26 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 29 جنيها حسب المنطقة.
كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 28 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك ما بين 30 إلى 32 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
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التعليقات على استقرار أسعار الدواجن الثلاثاء 11 يناير 2022
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