أسعار الخضروات تسجل استقرار ملحوظ اليوم، وبلغ كيلو الطماطم فى الجملة من 2جنيها إلى 3.5 جنيهات فى سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعًا 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومى 5 جنيهات.
وأعلنت شعبة الخضروات، ضخ معروض يكفى احتياجات الأسواق، وهو ما أدى إلى تراجع الشهر الماضى بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%.
وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو.
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التعليقات على أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الاثنين.. الطماطم 2 جنيه
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