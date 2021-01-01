البيتكوين يهوي لأقل من 40 ألف دولار.. وخبير يكشف السبب

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البيتكوين يهوي لأقل من 40 ألف دولار.. وخبير يكشف السبب

هوت عملة البيتكوين الرقمية لأدنى مستوى لها منذ شهور، وتنخفض قيمتها لأقل من 40 ألف دولار.

وانخفض سعر البيتكوين بأكثر من 5 بالمئة، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من 5 أشهر، لتتخلى العملة المشفرة الأكبر في العالم عن مستوى 40 ألف دولار.

وقال الخبير الاقتصادي جاي هاتفيلد: "من المرجح أن تظل العملات المشفرة تحت الضغط نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي يقلل من ضخ السيولة لديه. يمكن أن تنتهي عملة البيتكوين في عام 2022 بأقل من 20 ألف دولار".

وتحتفل بيتكوين التي تم إطلاقها كفكرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ب 13 عاما على بدء تداولها للمرة الأولى في العام 2009.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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