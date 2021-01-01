

«واتس آب» يكشف عن أولى تحديثاته لعام 2022 «واتس آب» يكشف عن أولى تحديثاته لعام 2022

أطلقت منصة المراسلة الفورية الشهيرة واتس آب «WhatsApp» المملوكة لشركة ميتا ،أول ميزة مثيرة للاهتمام لعام 2022 لبعض عملاء الجوالات العاملة بنظام التشغيل «أي أو إس».



الميزة التى سيطلقها التطبيق تتيح إظهار صور الملف الشخصي لجهات الاتصال الخاصة بك في الإشعارات عندما يرسل لك شخص ما رسالة، سواء كان شخص أو مجموعة.



كتب موقع (WABetainfo) ، وهو موقع إلكتروني يتتبع WhatsApp ، فى تقرير:«الميزة الأولى لهذا العام متوفرة أخيرًا ، وأنا متأكد من أنها تحظى بتقدير كبير من قبل بعض مختبري الإصدار التجريبي من (أي أو إس)» «يطرح واتس آب الآن إضافة لطيفة للغاية ، والتي تعرض صور الملف الشخصي في إشعارات نظام (أي أو إس)».

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وفقًا للتقرير ، بدأت هذه الميزة في الظهور لمختبري «أي أو إس بيتا»من WhatsApp طالما أنهم يشغلون iOS 15 والإصدار 2.22.1.1 من التطبيق. باستخدام صور الملف الشخصي في الإشعارات ، سيتبع تطبيق المراسلة الاتجاه الذي قامت بتطبيقه تطبيقات أخرى بالفعل ، مثل تويتر.وفقًا للتقرير ، في كل مرة تتلقى إشعارًا جديدًا على التطبيق ، سيظهر اسم جهة الاتصال بالإضافة إلى صورة ملفه الشخصي. ذكر WABetaInfo أيضًا أن هذه الميزة قد لا تظهر لجميع مختبري الإصدارات التجريبية في الوقت الحالي. كتب WABeta info: «لا تتفاجأ إذا لم يكن متاحًا لحسابك على WhatsApp ، لأن التطبيق يخطط لتفعيل هذه الميزة لمزيد من الحسابات في وقت لاحق».في الوقت الحالي ، قد يواجه WhatsApp بعض المشكلات في إضافة صور الملف الشخصي إلى إشعارات محددة: نظرًا لأن هذه ميزة تجريبية ، فمن المتوقع أن تعمل التحديثات الجديدة على تحسين الميزة قريبًا