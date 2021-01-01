

حيوان جائع يعثر على كنز دفين عمره مئات السنين.. وجده بالصدفة حيوان جائع يعثر على كنز دفين عمره مئات السنين.. وجده بالصدفة

قاد الجوع حيوانا من فصيلة الغرير إلى اكتشاف كنز يتكون من أكبر مجموعة من العملات المعدنية الرومانية على الإطلاق التي تم اكتشافها في شمال إسبانيا، إذ عثر علماء الآثار على عدد من تلك العملات مع أحد السكان المحليين في بلدة اسمها «جرادو» في منطقة «أستورياس»، وعند تتبعها وجدوا الكنز الدفين بالقرب من وكر الحيوان.



يعتقد الباحثون أن الحيوان اكتشف الكنز أثناء بحثه بشكل يائس عن الطعام في الشتاء الماضي، عندما أثر تساقط الثلوج بكثافة على المنطقة وقت العاصفة «فيلومينا» التي ضربت البلاد في العام الماضي، بحسب ما ذكر موقع «بي بي سي» البريطاني.



الغرير يعثر على كنز بدلا من الطعام

في محاولة يائسة للعثور على بعض الطعام، يُعتقد أن الحيوان، الذي يعتقد الباحثون أنه قد يكون غريرًا، أدخل ساقيه في فتحة صغيرة بجوار ملجأه، لكنه لم يجد أي إلا عملات قديمة ليس لها فائدة بالنسبة له، فتخلى عنها بعد أن حمل بعضها إلى السطح أمام مكان نومه، ليستخرج السكان المحليون باقي هذه العملات التي لا يعرفون قيمتها ويبقونها معهم.

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خلال زيارة لكهف «لا كويستا»، عثر اثنان من علماء الآثار على حوالي 209 قطع معدنية مع أحد السكان المحليين، وفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا في مجلة أثرية، وتبين أن جمع هذه العملات الخام كانت بمثابة «اكتشاف استثنائي» يرجع تاريخه إلى ما بين القرنين 3 و5 بعد الميلاد.العملات المعدنية أصلها من مناطق بعيدة عن إسبانيايؤكد أحد الباحثين الذين تحدثوا إلى صحيفة «El País» الإسبانية أن العملات المعدنية التي وجدوها تم صكها في أماكن بعيدة عن إسبانيا، مثل القسطنطينية (إسطنبول حاليا) وسالونيك باليونان، مضيفا «هذا أكبر كنز دفين من العملات الرومانية تم العثور عليه في كهف بشمال إسبانيا حتى الآن».عثر الباحثون على كنوز أخرى في غابات جرادو الكثيفة، في الثلاثينيات من القرن الماضي، وعثروا أيضًا على 14 قطعة نقدية ذهبية تعود إلى عهد قسطنطين الأول، وهو إمبراطور روماني حكم من 306 إلى 337 م، في نفس المنطقة.