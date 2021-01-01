حيوان جائع يعثر على كنز دفين عمره مئات السنين.. وجده بالصدفة

قاد الجوع حيوانا من فصيلة الغرير إلى اكتشاف كنز يتكون من أكبر مجموعة من العملات المعدنية الرومانية على الإطلاق التي تم اكتشافها في شمال إسبانيا، إذ عثر علماء الآثار على عدد من تلك العملات مع أحد السكان المحليين في بلدة اسمها «جرادو» في منطقة «أستورياس»، وعند تتبعها وجدوا الكنز الدفين بالقرب من وكر الحيوان.
يعتقد الباحثون أن الحيوان اكتشف الكنز أثناء بحثه بشكل يائس عن الطعام في الشتاء الماضي، عندما أثر تساقط الثلوج بكثافة على المنطقة وقت العاصفة «فيلومينا» التي ضربت البلاد في العام الماضي، بحسب ما ذكر موقع «بي بي سي» البريطاني.
الغرير يعثر على كنز بدلا من الطعام
في محاولة يائسة للعثور على بعض الطعام، يُعتقد أن الحيوان، الذي يعتقد الباحثون أنه قد يكون غريرًا، أدخل ساقيه في فتحة صغيرة بجوار ملجأه، لكنه لم يجد أي إلا عملات قديمة ليس لها فائدة بالنسبة له، فتخلى عنها بعد أن حمل بعضها إلى السطح أمام مكان نومه، ليستخرج السكان المحليون باقي هذه العملات التي لا يعرفون قيمتها ويبقونها معهم.
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