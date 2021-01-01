فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم "خيالي" داخل معدة مريضة في لبنان ( صور)

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صورة الخبر: فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم "خيالي" داخل معدة مريضة في لبنان ( صور)
فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم "خيالي" داخل معدة مريضة في لبنان ( صور)

في عملية جراحية كشفت عن مفاجأة "خيالية"، استطاع فريق جراحي بمستشفى بعلبك الحكومي في لبنان، من استئصال كتلة من الشعر أقفلت كامل معدة شابة (19 عاما)، عبر عملية تكللت بالنجاح.

وفي إطار توضيح تفاصيل هذه العملية وما عثر عليه داخل معدة الفتاة، قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى، الدكتور عاصم شداد: "الشابة حضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي وهي تعاني من ألم شديد نتيجة انسداد معدتها بالكامل، وفي الفحص السريري تبين أن هناك انتفاخا واضحا فوق المعدة، مما يشير إلى وجود كتلة كبيرة تحت الجلد في منطقة المعدة والكولون المعترض، وفي صورة السكنر ظهر تضخم هائل من مدخل المعدة إلى مخرجها".

صورة الخبر: فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم "خيالي" داخل معدة مريضة في لبنان ( صور)

المصدر: روسيا اليوم

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