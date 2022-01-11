

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022 مقابل الجنيه في مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022 مقابل الجنيه في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022 نوعا من التباين فى البنوك المصرية أمام الجنيه، وبلغت أسعار العملات فى مصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بالنسبة للدولار ، وبلغ سعر اليورو 17.72 للشراء و 17.88 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.23 للشراء، 21.40 للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء و4.29 للبيع، وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري.



ويعرض موقع أموال الغد أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:



سعر الدولار فى البنوك المصرية

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بلغ سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك العقاري المصري، بنك عودة، بلوم، المشرق البنك العقاري الافريقي، المصرف المتحد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة، بنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وحققت العملة الأمريكية مستوى 15.68 و 15.76 للشراء والبيع في بنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي.كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر، بنك الاسكندرية، البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنوك المصريةبلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصري 17.72 للشراء و 17.88 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر 17.72 للشراء و 17.88 للبيع، وسجل سعر اليورو 17:74 للشراء و 17:90 للبيع في بنوك، قطر الوطني، عودة ، أبوظبي التجاري، بنك قناة السويس، وحققت العملة مستوى 17.76 للشراء و 17.90 للبيع في بنك أبوظبي الاسلامي .وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 17.78 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصريبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الاهلى المصري 21.23 للشراء، 21.40 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر 21.23 للشراء، 21.40 للبيع، وحققت العملة البريطانية مستوى 21.26 و 21.43 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من :بنك البركة، المصرف المتحد، و بلوم، أبوظبي الاول.سعر الريال السعودي اليوم في مصربلغ سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع ، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، وحققت العملة السعودية مستوى 4.16 و 4.20 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بلوم و عودة و المشرق و المصرف العربي الدولي و الأهلي المتحد، HSBC.كما سجل سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجاري الدولى 4.16 للشراء و 4.20 جنيه جنيه للبيع، ووصل إلى 4.06 و 4.20 جنيه للشراء والبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولى.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.27 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع، وحقق الدرهم مستوى 4.26 و 4.28 للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بلوم و عودة و قطر الوطني و HSBC .متوسط اسعار العملات فى البنك المركزىسجل متوسط أسعار العملات اليوم تباينا في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار متوسط 15.66 للشراء و 15.75 جنيه للبيع.