

مفاجأة.. هزة اليوم الأرضية أقوى من زلزال 1992 بعد أن ضربت قبرص وشعر بها سكان القاهرة مفاجأة.. هزة اليوم الأرضية أقوى من زلزال 1992 بعد أن ضربت قبرص وشعر بها سكان القاهرة

مفاجأة مرتبطة بالهزة الأرضية التي وقعت قبل ساعة، هى أن زلزال اليوم أقوى من زلزال 1992، حيث ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر به سكان بعض مناطق مصر، حسبما تداول عشرات من مستخدمى مواقع التواصل، ونشرت بعض وسائل الإعلام.



ومن جانبها قالت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، إن زلزالا شدته 6.6 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء، مؤكدة فى بيان لها أن الزلزال وقع على بعد 48 كم شمال غرب مدينة بوليس بقبرص وكان على 19.6 كيلومتر.



وخلال الدقائق الأخيرة تداول عدد كبير من المواطنين بأغلب أنحاء الجمهورية، ما يفيد شعورهم بهزة أرضية قوية، إذ أشار عدد من سكان القاهرة الكبرى فى تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تفيد بشعورهم بهزة أرضية خفيفة.

