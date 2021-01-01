الصين تغزو العالم بسيارة كهربائية رخيصة.. تعرف عليها

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الصين تغزو العالم بسيارة كهربائية رخيصة.. تعرف عليها

كشفت Wuling عن سيارتها الصغيرة الجديدة التي طورتها لتكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.

وتأتي سيارة Dongfeng Fengguang Mini EV الجديدة بهيكل أنيق التصميم مجهز بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وجاء الهيكل بطول مترين و99 سنتيمترا، بعرض 149 سم، وارتفاع 164 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 196 سم، وزودت المركبة أيضا بعجلات ذات تصميم فريد بمقاس 12 إنشا.

وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد يتسعان لأربعة ركاب، ويمكن طي الصف الخلفي منهما لجعل صندوق الأمتعة أكثر سعة، أما واجهة القيادة فخلت تقريبا من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشة لمسية مميزة موضوعة قبالة السائق.

وزودت Wuling هذه السيارة بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات خلفية لتسهيل ركنها في الأماكن الضيقة، كما جهزتها بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما يعادل 34 حصانا.

المصدر: moto1

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