80 ٪عوامل وراثية.. تعرفي على سبب طول طفلك أو قصره



طول الطفل طول الطفل

ما هو طول الطفل؟ بناءً على التقديرات يتأثر طول الطفل بنسبة 80٪ بالعوامل الوراثية والباقي يتأثر بالعوامل البيئية (مثل التغذية).



ومع ذلك، فإن تأثير الجينات على الطول غير مفهوم تمامًا، حيث يُتوقع أن يكون أطفال الآباء طوال القامة طويلي القامة، وهو ما ينطبق على الآباء القصر أيضًا.



بحسب ما نشره موقع “هيلثي”، تم العثور على معدل النمو النموذجي للطفل ليكون حوالي بوصتين في السنة من سن الرابعة حتى سن البلوغ لكل من الأولاد والبنات وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويبلغ متوسط ​​الطول للرجال والنساء في الولايات المتحدة "5'9 و5'4" على التوالي، إلى جانب المراجع الإحصائية، يمكنك أيضًا الرجوع إلى مخطط النمو أدناه بواسطة CDC لفهم كيفية نمو طفلك.

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عمرالطول - إناث الطول - ذكور27 إلى 3128 إلى 3231.5 إلى 3632 إلى 3734.5 إلى 4035.5 إلى 40.537 إلى 42.537.5 إلى 4342 إلى 4936 إلى 6047 إلى 5444 إلى 8010من 50 إلى 5954 إلى 1061255 إلى 6468 إلى 1361459 إلى 67.584 إلى 1601660 إلى 6894 إلى 172