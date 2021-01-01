ما هو طول الطفل؟ بناءً على التقديرات يتأثر طول الطفل بنسبة 80٪ بالعوامل الوراثية والباقي يتأثر بالعوامل البيئية (مثل التغذية).
ومع ذلك، فإن تأثير الجينات على الطول غير مفهوم تمامًا، حيث يُتوقع أن يكون أطفال الآباء طوال القامة طويلي القامة، وهو ما ينطبق على الآباء القصر أيضًا.
بحسب ما نشره موقع “هيلثي”، تم العثور على معدل النمو النموذجي للطفل ليكون حوالي بوصتين في السنة من سن الرابعة حتى سن البلوغ لكل من الأولاد والبنات وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويبلغ متوسط الطول للرجال والنساء في الولايات المتحدة "5'9 و5'4" على التوالي، إلى جانب المراجع الإحصائية، يمكنك أيضًا الرجوع إلى مخطط النمو أدناه بواسطة CDC لفهم كيفية نمو طفلك.
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التعليقات على 80 ٪عوامل وراثية.. تعرفي على سبب طول طفلك أو قصره
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