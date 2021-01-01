طريقة تحضير كوكيز الشوفان بـ الخطوات



كوكيز الشوفان كوكيز الشوفان





كوكيز الشوفان من الحلويات المميزة والمفضلة للكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم كوكيز الشوفان بالكثير من الحشوات والإضافات المختلفة التي تفضلها أسرتك.



وإليك طريقة تحضير كوكيز الشوفان

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مقادير كوكيز الشوفان400 جرام دقيق2 ملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة باكينج صودا3 ملعقة صغيرة ماءملعقة صغيرة فانيليا400 جرام سكر بني200 جرام سكر سنترفيش350 جرام سمن600 جرام شوفان بيضةطريقة تحضير كوكيز الشوفان1- في طبق عميق وكبير اخلطي الدقيق بالملح بالباكينج صودا2- ضيفي السكر و قلبيه جيدا ثم ضيفي السمن وقلبيه جيدا3- احفظي الخليط في علبة محكمة الغلق في الفريزرطريقة عمل الكوكيز1- اشعلي الفرن وادهني صينية الفرن بالسمن2- في طبق عميق اخلطي عجين الكوكيز والبيض والماء والفانيليا جيدا3- استمري في التقليب لمدة دقيقة حتى يتيبس العجين4- بملعقة دائرية خذي قطع من العجين وضعيها في صينية الفرن5- ادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي6- برديها لمدة دقيقة ثم قدميها