طريقة تحضير كوكيز الشوفان بـ الخطوات

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كوكيز الشوفان



كوكيز الشوفان من الحلويات المميزة والمفضلة للكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم كوكيز الشوفان بالكثير من الحشوات والإضافات المختلفة التي تفضلها أسرتك.

وإليك طريقة تحضير كوكيز الشوفان

مقادير كوكيز الشوفان
400 جرام دقيق

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة باكينج صودا

3 ملعقة صغيرة ماء
ملعقة صغيرة فانيليا

400 جرام سكر بني

200 جرام سكر سنترفيش

350 جرام سمن

600 جرام شوفان بيضة

طريقة تحضير كوكيز الشوفان
1- في طبق عميق وكبير اخلطي الدقيق بالملح بالباكينج صودا

2- ضيفي السكر و قلبيه جيدا ثم ضيفي السمن وقلبيه جيدا

3- احفظي الخليط في علبة محكمة الغلق في الفريزر

طريقة عمل الكوكيز

1- اشعلي الفرن وادهني صينية الفرن بالسمن

2- في طبق عميق اخلطي عجين الكوكيز والبيض والماء والفانيليا جيدا

3- استمري في التقليب لمدة دقيقة حتى يتيبس العجين

4- بملعقة دائرية خذي قطع من العجين وضعيها في صينية الفرن

5- ادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي

6- برديها لمدة دقيقة ثم قدميها

المصدر: elbalad

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