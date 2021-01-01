لن تتوقعها.. فوائد تناول الثوم الأسود



الثوم الأسود الثوم الأسود





يعتبر الثوم الأسود أو الثوم الأسود المعتق طعامًا ، يتم إنتاجه عن طريق تحضير الثوم المتقادم والذي يتضمن تطبيق درجة حرارة ورطوبة عالية لأكثر من 10 أيام.





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تسمح هذه العملية لرائحة الثوم النيء وطعمه اللاذع ورائحته بالتحول بشكل طبيعي إلى مركبات آمنة ومستقرة وقد أثبتت الدراسات أن الثوم الأسود مليء بالعديد من المركبات المضادة للأكسدة التي توفر مجموعة من الفوائد الصحية.الفوائد الصحية للثوم الأسود .قد يساعد في صحة القلب الثوم الأسود له آثار على القلب.أظهرت دراسة أنه قد يساعد في تحسين وظائف القلب لدى مرضى الشريان التاجي للقلب بسبب وفرة مضادات الأكسدة فيه. تنجم أمراض القلب المزمنة بشكل رئيسي عن الالتهابات والهرمونات العصبية والسيتوكينات.قد يساعد الثوم الأسود في تحسين الدورة الدموية لدى مرضى القلب ، إلى جانب تحسين وظائف القلب ومستويات الهرمونات العصبية.كما أنه يساعد في منع الأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.2. قد يعزز المناعة الثوم الأسود له أنشطة تعزيز المناعة ويرجع ذلك أساسًا إلى التركيز العالي لـ SAC و SAMC.وفقًا لدراسة ، يُظهر الثوم الأسود استجابة مناعية قوية مقارنة بالثوم النيء من حيث الأنشطة المضادة للأكسدة والسرطان.باختصار ، قد يساعد الثوم الأسود في تعزيز جهاز المناعة عن طريق التخويف ضد الجذور الحرة في الجسم ومنع خطر التهاب الخلايا وتكاثرها.3. قد يساعد في الحساسية ردود الفعل التحسسية من أنواع مختلفة يتم التوسط فيها بشكل أساسي عن طريق إطلاق السيتوكينات الالتهابية مثل الهيستامين وبيتا هيكسوسامينيداز و TNF-alpha و leukotrienes.أظهرت دراسة أن الثوم الأسود قد يساعد في قمع إطلاق هذه السيتوكينات ومنع إثارة الحساسية. ويرجع ذلك أساسًا إلى المحتوى الفينولي في الثوم الأسود الذي يساعد أيضًا على تعزيز المناعة وإدارة استجابات الحساسية المزمنة.. قد يدير مرض السكري في إحدى الدراسات ، أظهر الثوم الأسود تأثيرات أقوى لمضادات السكر ومضادات الأكسدة مقارنة بالثوم ، وبالتالي ، يمكن أن يكون الثوم السابق مفيدًا في الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته.تشير الدراسات إلى أن مرض السكري ناتج بشكل أساسي عن الإجهاد التأكسدي ، وبما أن الثوم الأسود مليء بالمثل ، فقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري أو منع مضاعفاته مثل اعتلال الشبكية أو الاعتلال العصبي أو أمراض القلب.5. قد يكون لها خصائص وقائية من السرطان تشير الدراسات إلى أنه يمكن الوقاية من حوالي ثلث حالات السرطان عن طريق تغيير النظم الغذائية.يحتوي الثوم الأسود على خصائص مضادة للسرطان وقد يكون لاستهلاك هذا الطعام الفائق آثار إيجابية ضد نمو الخلايا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود مركبات نشطة مثل SAC ، البيروفات ، الأرجينين والأحماض الأمينية فقد تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا وتحسين وظائف الخلايا.