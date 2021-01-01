

ألوان وموضة شتاء 2022.. صور ألوان وموضة شتاء 2022.. صور





موضة شتاء 2022، تعد من الكلمات الأكثر بحثا خلال فصل الشتاء، تحرص جميع الفتيات على ارتداء موضة الشتاء، واختيار الألوان المميزة والتي تتناسب أيضًا مع لون بشرتها.



وتهتم دائما السيدات والفتيات مع بداية كل موسم بمتابعة أحدث صيحات الموضة ، تعتبر موضة شتاء 2022 هي قطعة التايير من الموديلات التقليدية التي لا تخلو منها خزانة ملابس كل سيدة خاصة ممن يتطلب طبيعة عملهن ذلك مثل العمل في المؤسسات الكبرى والبنوك، حيث يكون مناسب للاجتماعات الرسمية والمقابلات الهامة، وعلى الرغم أن موديل التايير من القطع التقليدية إلا أن الاختلاف في التفاصيل هو الميزة المهمة.

1- موضة ملابس شتاء 2022تختلف موضة شتاء 2022، فهي تجمع هذا العام ما بين البنطلونات الواسعة والمعاطف المنفوخة، وتتميز موضة ملابس شتاء 2022 للنساء والبنات بألوان جذابة، مثل اللون الأحمر والأخضر والأزرق واللبني .ولكن من المهم اختيار ملابس شتاء 2022 التي تساعد على التدفئة وتناسب ذوقك، وتتناسب مع شكل جسمك مما تعمل على إبراز جمالك.كما أن أكثر ما يظهر مع بداية فصل الخريف الألوان الترابية في الجاكيت، والجيب من القماش الصوف أو التريكو السادة بما يتناسب مع الجاكيت.موضة شتاء 20222- نصائح عند شراء جاكيت شتوي1. ابحث عن الجودةالكثير من الجواكيت مصنوعة من الأكريليك الرخيص ، حتى لو كان من مصمم بنقاط سعر عالية، في بعض الأحيان ، الأشياء التي يتم الإعلان عنها على أنها "صوف" ليست سوى نسبة ضئيلة من الصوف ، ثم 80٪ من النايلون والياف لدنة، لذلك تأكد من أنك تشتري شيئًا ذا جودة عالية.كما أن الجاكيت ذو اللون الأسود سيظل موضة تتربع على عرش الموضة ولا يمكن أن تختفي مهما حدث ويمكن معها تنسيق العديد من الوان البلوزة أو القميص.لإطلالة أكثر أناقة وتميز يمكننا الاستعانة بأحد موديلات البروش لتوضع على لياقة الجاكيت لمنحه لمسة أنيقة وفخمة.2. تأكد من حصولك على غلاف خارجي مقاوم للماءخلال فصل الشتاء ، سوف تحتاج إلى معطف مقاوم للماء، ولا يتضرر من الثلج والمطر، تأكد من تمييز الغلاف الخارجي لأي طبقة تختارها على أنها مقاومة للماء.تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت مادة الغلاف مقاومة للماء، يجب أن ترى أيضًا عدد طبقات المواد المقاومة للماء التي تغطي الغلاف، كلما زاد عدد الطبقات ، زادت الحماية التي تحصل عليها من الماء.تأكد من أن معطفك معزول، لا تحتوي كل المعاطف ، مثل المعاطف الصوفية والجلدية ، على مادة عازلة، قد يكون هذا مهمًا إذا كنت تعيش في منطقة شديدة البرودة.موضة شتاء 2022كما تتميز موضة شتاء 2022 بارتداء الجاكيت والبالطو ذات النقوش المختلفة والمميزة أو بلوزة شتوية عليها نقوشات مثل النقوش الموجودة على بعض الحيوانات مثل الفهد المنقط أو الحمار الوحشي، ويمكن أن تتواجد هذه النقوشات أيضا في أنواع من الجواكت والبناطيل أو الجيب.3. حدد النوع الصحيح من العزلهناك ثلاثة أنواع من العزل لجواكيت الشتاء: النسيج الزغب ، والاصطناعي ، والقماش الوبر، اختر مادة عازلة تجعلك تشعر بالدفء في أشهر الشتاء.Down هو عازل كلاسيكي ، وهو رائع لتوفير الدفء في الشتاء، ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي الرئيسي هو أنه لا يتحمل الرطوبة أيضًا.تميل الألياف الاصطناعية إلى مقاومة الرطوبة بشكل أفضل، ومع ذلك ، فإن الألياف الاصطناعية لا تدوم طويلاً مثل الخيارات الأخرى، تميل إلى التآكل بشكل أسرع بمرور الوقت.موضة شاء 2022نسيج الوبر يشبه صوف الأغنام، إنه مقاوم للماء ويدوم أطول من القماش الصناعي، ومع ذلك ، من الصعب صنع طبقة سميكة جدًا من القماش الصناعي، إذا كنت بحاجة إلى شيء سميك جدًا لفصل الشتاء ، فجرب عازلًا مختلفًا.4. اختر المواد الخاصة بكمن حيث الأسلوب ، فكر في المواد التي تعجبك، تأتي المعاطف بمجموعة متنوعة من المواد وتريد أن تختار واحدة تلائم ذوقك.المعاطف الجلدية أنيقة ودائمة، إذا كنت تحب مظهر الجلد ، يمكن أن يكون المعطف الجلدي خيارًا رائعًا لك، إذا كنت تحب مظهر الجلد وتريد شيئًا غير رسمي ، يمكنك تجربة الجلد المدبوغ.معاطف الصوف متينة أيضًا وتأتي في مجموعة متنوعة من القصات الأنيقة، يمكنك أيضًا اختيار الصوف بمجموعة متنوعة من الألوان ، لذلك يمكن أن يكون الصوف رائعًا إذا كنت تبحث عن لون معين.معطف القطن يشبه الصوف ، لكنه قد يصمد بشكل أفضل في المطر، ومع ذلك ، قد لا يكون دافئًا مثل الصوف.5. حاول البحث عن غطاء قابل للإزالةيعتبر غطاء المتحرك خيارًا رائعًا لمعطف الشتاء ، خاصةً إذا كنت تعيش في منطقة باردة، ومع ذلك قد لا ترغب في غطاء لرأسك طوال الوقت، إذا أصبح أكثر دفئًا ، يمكن أن يكون غطاء المحرك ضخمًا، تحقق مما إذا كان يمكنك العثور على سترة بأسلوبك بغطاء قابل للإزالة، هذا سيجعل معطفك أكثر تنوعًا.3- أبرز الصور من موضة شتاء 20221. ضع في اعتبارك ما هو الأفضل لشكل جسمكعندما يتعلق الأمر بمعطف شتوي ، فأنت تريد شيئًا ممتعًا ، شيئًا يناسب شكل جسمك، إذا كنت تحب أسلوبًا ما على شخص آخر ، فهذا لا يعني أنه يتناسب معك، تأكد من تجربة أنماط مختلفة واكتشف ما يناسب شكلك وأسلوبك اليومي.2. النظر في الموادفي المناخات المختلفة ستكون هناك مواد مختلفة هي الأفضل، إذا كان الجو باردًا ، فابحث عن الصوف ، أو الريش الزغب وما إلى ذلك ، أو إذا كان الجو رطبًا وعاصفًا ، فابحث عن أقمشة مقاومة للماء والرياح، لا تشتري المعاطف التي لا تناسب مناخك .3. اختر لونًا محايدًاالأسود ، الرمادي ، البحري ، الجمل ، قد يُعتبرون "مملين بعض الشيء" لكن الحقيقة هي أن هناك سببًا لكونهم أكثر ألوان المعطف شيوعًا، فهم يتماشوا مع كل شيء، إذا كنت لا تميل إلى ارتداء الألوان الزاهية فمن الأفضل اختيار لون بسيط يتناسب مع جميع ملابسك.







