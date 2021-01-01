بالأدوية والأعشاب.. طرق علاج آلام الركبة



طرق علاج آلام الركبة طرق علاج آلام الركبة





تعد آلام الركبة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار، وتجعل الإنسان غير قادر على الحركة لفترة طويلة.



نعرض لكم طرق علاج آلام الركبة سواء الطبيعية أو الأدوية، وفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”.

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خبيرة تكشف عن كورس علاجي للتخلص من آلام خشونة الركبة| فيديوبـ 5 حيل مجربة.. تخلصي من ألم الركبةالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية - مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف) - قد تساعد في تخفيف آلام الركبة.يشعر بعض الأشخاص بالراحة عن طريق فرك الركبة المصابة بكريمات تحتوي على عامل مخدر، مثل الليدوكائين أو الكابسيسين، وهي المادة التي تجعل الفلفل الحار ساخنًا.تشمل إجراءات الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية لـ آلام الركبة ما يلي:راحةخذ استراحة من أنشطتك العادية لتقليل الضغط المتكرر على ركبتك، وامنح وقت الإصابة للشفاء والمساعدة في منع حدوث المزيد من الضرر، وقد يكون كل ما تحتاجه هو يوم أو يومين من الراحة في حالة الإصابة الطفيفة، ومن المحتمل أن يحتاج الضرر الأكثر خطورة إلى وقت أطول للشفاء من آلام الركبة.الثلجيقلل الثلج من الألم والالتهاب، وكيس من البازلاء المجمدة يعمل بشكل جيد لأنه يغطي ركبتك بالكامل ويمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج ملفوف في منشفة رقيقة لحماية بشرتك، وذلك على الرغم من أن العلاج بالثلج آمن وفعال بشكل عام، لا تستخدم الثلج لمدة تزيد عن 20 دقيقة في كل مرة بسبب خطر تلف أعصابك وجلدك.حرارةتشعر بتسكين مؤقت للألم عن طريق وضع كيس حراري أو زجاجة ماء ساخن على المنطقة المؤلمة في ركبتك.ضغطيساعد هذا في منع تراكم السوائل في الأنسجة التالفة ويحافظ على محاذاة الركبة واستقرارها. ابحث عن ضمادة ضغط خفيفة الوزن وقابلة للتنفس وذاتية اللصق ويجب أن يكون مشدودًا بدرجة كافية لدعم ركبتك دون التدخل في الدورة الدموية.ارتفاعللمساعدة في تقليل التورم، حاول وضع ساقك المصابة على وسادة أو الجلوس على كرسي مما يقلل من آلام الركبة.