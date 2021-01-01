أشياء يجب القيام بها لتقليل الانتفاخ وعسر الهضم



عسر الهضم عسر الهضم

يحاول الكثير منا إنقاص الوزن واتباع أنظمة للتخلص من السموم والوعود بفقدان 10 كيلوغرامات في 10 أيام وقد لا يحدث ذلك الا بعد ان تساعد جسمك في التخلص من السموم أو تقليل أي عسر هضم أو انتفاخ .







وقد يلجأ البعض إلي شرب العصائر للتخلص من السموم هذه العصائر الغنية بالمحتوى المائي ، وقليلة السعرات الحرارية ، وتحتوي على المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة لذلك فأن استبدال الوجبات بشرب العصائر للتخلص من السموم، يمكن أن يكون لها الكثير من الآثار الضارة على المدى الطويل ، لأنها لا تحتوي على أي بروتين وقليلة السعرات الحرارية ".

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لذلك فإن شرب عصير للتخلص من السموم الصحي جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن لطرد السموم لذلك نقدم لكي اليوم مشروبات خفيفة تخلصك من الانتفاخ وعسر الهضم .شاي أعشابيساعدك شرب شاي الأعشاب بعد الوجبة على هضم طعامك بشكل أفضل فأن شاي النعناع والتوت والبلاك بيري خيارات جيدة فإذا كنت تعاني من آلام في المعدة ، فسوف يريحك النعناع أو شاي البابونج.الحلتيتهذا هو نوع من التوابل الهضمية المعروفة باسم هينج التي يمكن أن تعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن إضافة رشة صغيرة إلى كوب من الماء الدافئ ويجب تناولها مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم لتقليل عسر الهضم والانتفاخ.ماء دافئمن أبسط الطرق للحصول على الراحة - كوب من الماء الدافئ. يمكن أن يساعد في تطهير أو طرد السموم من الجسم.يُقال إن فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ، وإضعاف مناعة الفرد ، واحتمال كبير لاكتساب الوزن بمعدل غير طبيعي في المستقبل ، وحرمان العناصر الغذائية المهمة من الجسم وأيضًا زيادة خطر الإصابة بالجفاف. ، وضربات القلب والضغط "لذلك فأن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة لفترة أطول يساعد في الحفاظ على الجسم ، وستساعد أيضًا في منع الأمراض المزمنة المختلفة في المستقبل".