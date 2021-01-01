تعد شوربة الحمام من ألذ أصناف الأكلات الشتوية فهى تمتلك مذاق شهي ومميز مختلف عن باقى أنواع الشوربات التى يتم تناولها خلال فصل الشتاء.
نقدم لكم طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة الحمام بالكريمة
حمام مقطع ومسلوق
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة للشيف غادة جميل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق