طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة للشيف غادة جميل

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طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة

تعد شوربة الحمام من ألذ أصناف الأكلات الشتوية فهى تمتلك مذاق شهي ومميز مختلف عن باقى أنواع الشوربات التى يتم تناولها خلال فصل الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الحمام بالكريمة
حمام مقطع ومسلوق

زبدة

شعرية

بروكلي

جزر مبشور
كرفس ورق

ملح وفلفل أسود

كريمة

كاري
طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة
* شوحي البروكلي في طاسة على النار بها زبدة ثم اسلقيه مع الكرفس، والكاري حتى يذبل تماما ثم يخفق المزيج في الخلاط

* في اناء اخر شوحي الشعرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم يضاف الجزر والتوابل والثوم والكاري ونقلب و تضاف الكريمة والمرقة، ويترك ليغلي المزيج ويضاف البروكلي ويترك حوالي 5 دقايق ويضاف الحمام المسلوق وتقدم شوربة الحمام ساخنة

المصدر: elbalad

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