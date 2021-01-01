بأقل التكاليف.. طريقة عمل أم علي بالبف باستري



طريقة عمل أم علي بالبف باستري طريقة عمل أم علي بالبف باستري

ام علي باليف باستري فكرة تقليدية يمكنك استخدام عجين الفطير او رقئق البف باستري الجاهز المطبوخ إذا كنت تفضل ذلك ، لكن لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لطهي قطعة في الفرن، يمكنك أيضًا جعله في المقدمة .







ويمكنك استخدام طبق خبز بأبعاد عميقة ، فقد وجدت أنه على عكس الطبق العميق المستخدم في الصور ، فإن طبق مستطيلا أو بيضاويا ضحلا ينتج قوامًا أفضل بكثير، مما يضمن لدغات مقرمشة ومكرملة مع كل لقمة من ام علي بالبف باستري.

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اضبط رف الفرن على الوضع المتوسط ​​وقم بتسخين شواية الفرن إلى 200 درجة مئوية / 390 فهرنهايت.في صينية فرن آمنة للخبز ، اكسري نصف 3/4 كمية ، ورتبيها في طبقات. نضع جانبا 1/4 المتبقية من النخيل. أضيفي المكسرات إذا كنت تستخدمين. أنا أفضل تقديمه على الجانب حيث لا يحب الجميع المكسرات.في قدر متوسطة الحجم ، على نار متوسطة ، قلبي الحليب والسكر معًا حتى يذوب السكر ، ثم اتركيه حتى الغليان.يُسكب مزيج الحليب المغلي فوق النخيل.استخدم الكمية المحجوزة 1/4 من النخيل فوق سطح النخيل المنقوع بالحليب. هذا سيخلق طبقة إضافية مقرمشة.نقطي سطح الطبق بملاعق قشطة. لا حاجة لنشرها. في حالة استخدام الكريمة المخفوقة ، وزعيها بالتساوي على كامل سطح الطبق.ضعي الطبق أسفل شواية الفرن حتى تغلي حول الحواف ويتحول الجزء العلوي إلى اللون البني الذهبي ؛ حوالي 10 دقائق. راقبها عن كثب لأنها قد تتحول إلى اللون البني في وقت أقل.قدميها على الفور ، ساخنة مع المكسرات المتنوعة على الجانب (إذا لم تكن قد أضفتها بالفعل في الحلوى قبل الخبز)طريقة عمل أم عليلن تحتاج طريقة ام علي الي مكونات مكلفة ولكنها تعتمد علي المكونات الجافة من الخبز والمكسرات والفواكه المجففة والتي توضع جميعها في طبق غويط مع الحليب والقطة وتوضع في الفرنقد تعتمد طريقة ام علي علي منتجات الألبان يمكن أن تكون قشدة أو حليب أو حليب مكثف محلى أو خليط شائع.كما يمكن ان تضع بعد الاضافات والتي بعض الزبيب والقليل من القرفة، وقد يستخدم معظم الوصفات عجين الفطير وتقسيمها إلى قطع تقليديا.يمكنك استخدام عجين الفطير الجاهز المطبوخ إذا كنت تفضل ذلك ، لكن لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لطهي قطعة في الفرن يمكنك أيضًا جعله في المقدمة.نظرًا لأن هذا الطبق به العديد من الاختلافات ، فمن السهل حقًا التكيف مع ذوقك.استخدم مكسرات مختلفة لقد استخدمت جوز الهند والجوز والفستق ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الصنوبر والجوز واللوز.أضف المزيد من الفواكه المجففة أو مختلفة - بينما تكون ثانوية قليلاً بالنسبة للمكسرات ، يمكنك بسهولة تغيير الزبيب لفواكه أخرى أو إضافة المزيد مثل التوت البري المجفف أو الكرز أو التمر المقطّع أو المشمش.اجعله خاليًا من منتجات الألبان - عادةً ما يتم صنعه من حليب البقر ، لكن يمكنني بالتأكيد أن أرى هذا يعمل مع حليب جوز الهند ، مع مزيج من حليب الشرب الرقيق (أو مثل حليب اللوز) بالإضافة إلى بعض حليب جوز الهندأضف القليل من السكر لجعلها أكثر حلاوة وبمكن ان تعمد علي بعض المعجنات بدلا من رقائق ام علي فقد بستخدم البعض تستخدم الكرواسون الغير طازج او الجاف