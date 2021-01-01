كشفت المذيعة المشهورة آلاء عبد العزيز,، عن نشر أشخاص مجهولين أرقام هواتفها وصورها عبر المواقع الإباحية,، في محاولة لابتزازها.
ونشرت المذيعة عبر حسابها الشخصي في "فايسبوك"، فيديو قالت فيه: "فجأة لقيت رقم غريب اتصل عليا كتير أوي، الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولقيت واحد بيقول لي إنه رقمي وصوري موجودة على موقع مش كويس، وبرضه رسائل كتير جات لي على الواتس آب".
وأضافت: "كلّمت المحامي بتاعي فوراً، سألته عن المشكلة دي، طلب مني تغيير الأرقام، وكذا حد تاني قالي نفس الكلام، أغيّر رقمي وأسكت".
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التعليقات على بعد حادثة بسنت ..شخصية مشهورة تستغيث بعد نشر صورها في مواقع إباحية (فيديو)
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