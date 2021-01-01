بعد حادثة بسنت ..شخصية مشهورة تستغيث بعد نشر صورها في مواقع إباحية (فيديو)

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صورة الخبر: الطالبة بسنت خالد
الطالبة بسنت خالد

كشفت المذيعة المشهورة آلاء عبد العزيز,، عن نشر أشخاص مجهولين أرقام هواتفها وصورها عبر المواقع الإباحية,، في محاولة لابتزازها.

ونشرت المذيعة عبر حسابها الشخصي في "فايسبوك"، فيديو قالت فيه: "فجأة لقيت رقم غريب اتصل عليا كتير أوي، الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولقيت واحد بيقول لي إنه رقمي وصوري موجودة على موقع مش كويس، وبرضه رسائل كتير جات لي على الواتس آب".

وأضافت: "كلّمت المحامي بتاعي فوراً، سألته عن المشكلة دي، طلب مني تغيير الأرقام، وكذا حد تاني قالي نفس الكلام، أغيّر رقمي وأسكت".

وشددت آلاء على أن هذه الحادثة حصلت بعد ساعاتٍ قليلة من حوارها مع فتاة تُدعى "صفاء" استغاثت من خطيبها بعد نشره صوراً لها عبر مواقع إباحية، الى حين استعادته الشبكة.

وتابعت مذيعة "الحدث اليوم" قائلةً: "أنا مش هقعد أدافع عن البنات دي، ولما تحصل لي نفس المشكلة هسكت، لأ أنا قررت أتكلم، ومش شايفة إن ده شيء مُعيب لي، أنا معملتش حاجة، أنا قاعدة في أمان الله لقيت الناس بتتصل عليا بتقولي الصور والأرقام".

يذكر بأن الطالبة بسنت خالد، أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة تداول تلك الصور.

https://www.facebook.com/100041081268131/videos/446199590555832/

المصدر: عرب نت5

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