سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية, ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا, حيث بلغت 4.778 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 583531 حالة في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة.
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التعليقات على السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية
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