وحش الألعاب.. مواصفات جهاز أسوس اللوحي ROG Flow Z13

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وحش الألعاب.. مواصفات جهاز أسوس اللوحي ROG Flow Z13

أعلنت شركة أسوس Asus، عن أقوى جهاز لوحي للألعاب ROG Flow Z13، وهو جهاز مخصص لألعاب الكمبيوتر الشخصي فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يأتي جهاز أسوس ROG Flow Z13، بشاشة تعمل باللمس بقياس 13 بوصة، وبدقة 3840×2400 بكسل، وبدقة 4K أو Full HD.

مواصفات جهاز أسوس اللوحي للألعاب ROG Flow Z13

ويدعم جهاز أسوس ROG Flow Z13، نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، وتقنية Dolby Vision وحماية زجاج من نوع Corning Gorilla ومزامنة تكيفية و500 شمعة في المتر المربع.

ويتمضن جهاز ROG Flow Z13، منفذ مفيد من نوع USB-C مع منفذ Thunderbolt 4 وDisplayPort 1.4 و USB-A وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس.

ويحتوي جهاز اللوحي ROG Flow Z13، على معالج نفيديا GeForce RTX 3050 Ti، متصل على وحدة معالجة الرسومات الخارجية ROG XG Mobile من أسوس للحصول على المزيد من الإطارات.

ويعمل جهاز أسوس ROG Flow Z13 بواسطة معالج إنتل Core i9-12900H من الجيل الثاني عشر، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى RTX 3050 Ti، ويحزم بطارية بقوة 62 وات.
ومن المتوقع أن يتوفر جهاز أسوس ROG Flow Z13، مقابل سعر ما بين 1500 و3000 دولار (أي ما يزيد على 47 آلاف جنيه مصري).


المصدر: صدى البلد

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