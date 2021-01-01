

أبل تخطط للقضاء على سامسونج بطرازات آيفون القابل للطي أبل تخطط للقضاء على سامسونج بطرازات آيفون القابل للطي

أشارت معلومة جديدة إلى أن شركة أبل Apple، تعمل على اختبار نماذج أولية متعددة تحتوي على شاشات قابلة للطي، من أجل المنافسة في مجال الهواتف القابلة للطي، والذي استحوذت عليه أجهزة شركة سامسونج الكورية الجنوبية.



وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، كشف حساب التسريبات الشهير المعروف باسم @dylandkt على منصة “تويتر”، أن أبل تختبر نماذج شاشات قابلة للطي من أجل هواتف آيفون القابلة للطي المنتظرة iPhone Flip أو iPhone Fold، والتي لا تزال قيد التطوير حتى الآن.



أبل متخوفة من مستقبل الهواتف القابلة للطي

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ووفقا للتغريدة، فإن أبل تعمل بالفعل على اختبار نماذج أولية متعددة تحتوي على شاشات قابلة للطي، لتطوير طرازات قابلة للطي من آيفون بتصميم يشبه الكتاب وتصميم آخر صدفي.وعلى الرغم من أن الشركة الأمريكية تعمل على تطوير إصداراتها الخاصة القابلة للطي، إلا أن مصدر التسريبات أوضح أنها مجرد اختبارات ولن يرى هاتف آيفون القابل للطي النور خلال العام الحالي.وقال المصدر إن أبل تتخوف من إنتاج هواتف آيفون قابلة للطي، وأعربت عملاقة التقنية الأمريكية عن مخاوفها بأنها غير واثقة بشأن مستقبل الأجهزة القابلة للطي، وإمكانية استمرار الطلب عليها، هل سيستمر اهتمام المستهلكين بتصميم الأجهزة الفريدة، أو ستصبح موضة قديمة.وذكر المصدر أن أبل عازمة على مراقبة السوق بعناية وتحسين أخطاء منافسيها، لذلك تخطط الشركة إلى التريث في الوقت الحالي للتأكد من أن التصميم ليس انحدارا عن عامل الشكل الحالي لجهاز آيفون.ويشار إلى أن أبل سبق أن وقدمت براءات اختراع تتعلق بالهواتف الذكية القابلة للطي، ووفقًا لمحللين متمرسين، يمكن أن تكشف الشركة النقاب عن مثل هذا الجهاز في وقت ما خلال عام 2023، وهو جهاز قابل للطي يمكن أن يدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil.