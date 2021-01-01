أعلنت شركة TCL عن هاتفها TCL Flex V القابل للطي، منذ أيام قليلة، في مؤتمر CES للإلكترونيات للعام الحالى 2022 ، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة كما يعتبر أرخص هاتف قابل للطي فى 2022 .
وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف TCL Flex V جاء بشاشة صغيرة تأتى الشاشة الرئيسية بقياس 6.7 بوصة، مع شاشة ثانوية 1.9 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بدقة x 2640 1080 بيكسل، مع تقنية + HDR10 .
ويقدم هاتف TCL Flex V القابل للطي كاميرا رئيسية مزدوجة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو.
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التعليقات على سعر ومواصفات أرخص هاتف قابل للطي في 2022
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