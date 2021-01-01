أعلنت شركة سونى اليابانية عن براءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد مع عدد من المميزات التى يتم إطلاقها لأول مرة والتي تستطيع تقديم تجربة جديدة للمستخدم في عالم الواقع الافتراضي.
وبحسب موقع Gizmochina فإن سونى قدمت الماسح الضوئى ثلاثي الأبعاد في مؤتمر الإلكترونيات الأشهر في العالم CES 2022 ، حيث يقوم الماسح بإضافة عناصر من العالم الحقيقي إلى الألعاب وتقنية الواقع الافتراضي، والتى ستشهد تقدما كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وسيعمل الماسح الضوئى من سونى على السماح للمستخدمين بمسح الكائنات الواقعية، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى الفضاء الافتراضي، ولكن لم تذكر شركة سونى أي استخدام صريح لهذه التقنية.
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التعليقات على سوني تدخل عالم الواقع الافتراضي ببراءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد
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